¡ÈÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡É¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈDAIGO¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡ÉÉ×ºÊ¡ª¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡È¿¦¾ì·ëº§¡ÉÉü³è¤ÎÃû¤·
11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤ÏÁ´¹ñ¤Î20¡Á79ºÐ¤Î´ûº§ÃË½÷1620¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÍÌ¾¿ÍÉ×ÉØ¡×¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯1°Ì¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢DAIGO¤µ¤ó¤ÈËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬½é¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿¦¾ì·ëº§¤ËÉü³è¤ÎÃû¤·
É×ÉØ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡×¤¬30.4¡ó¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ê·Ú¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤é¡×¡Ê50.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¹¥¤ß¤ÎÁê¼ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê39.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿¦¾ì¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê28.9¡ó¡Ë¤Î½ç¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ï¡¢¡Ö¿È¶á¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¹¥¤ß¤ÎÁê¼ê¤òÃµ¤»¤ë¡×ÊýË¡¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î2°Ì¤Ï¡¢¡ÖÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¡×¡Ê19.2¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
3°Ì¤Ï¡Ö¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¡¦ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¡×¡Ê17.6¡ó¡Ë¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î10.6¡ó¤«¤é7¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¸òÎ®¤Î¾ì¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î²¦Æ»¤Ç¤¢¤ë¡È¿¦¾ì·ëº§¡É¤¬Éü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
²È»öÊ¬Ã´¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë
¸½ºß¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬±ßËþ¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±ßËþ¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï78.4¡ó¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î75.8¡ó¤è¤ê2.6¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯²ñÏÃ¤¹¤ë¡×¡Ê49.3¡ó¡Ë¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ê33.5¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢3°Ì¤Ï¡Ö´³¾Ä¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¡Ê30.7¡ó¡Ë¤Ç¡¢Äø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤âÂç»ö¤È¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤Ï64.7¡ó¤¬¡ÖÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£Àì¶È¼çÉØ¡Ê¼çÉ×¡ËÀ¤ÂÓ¤Î50.7¡ó¤è¤ê14¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë²È»ö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¥´¥ß½Ð¤·¡×¡Ê68.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿©´ïÀö¤¤¡×¡Ê54.1¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÁÝ½ü¡×¡Ê51.9¡ó¡Ë¤Ç¡¢½÷À¤Ï¡ÖÎÁÍý¡×¡Ê88.2¡ó¡Ë¡¢¡ÖÀöÂõ¡×¡Ê83.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊÅù¤ÎÇã¤¤Êª¡×¡Ê80.8¡ó¡Ë¤Î½çÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤ª¾®¸¯¤¤¤ÏÁý¤¨¤º¡Ä
¤ª¾®¸¯¤¤À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Ï39.0¡ó¤Ç¡¢£±¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï£³Ëü680±ß¤À¤Ã¤¿¡£
µîÇ¯¤è¤êÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬Áý¤¨¤¿¿Í¤Ï31.6¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤¬Áý¤¨¤¿¿Í¤Ï¤ï¤º¤«4.6¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌó£¹³ä¡Ê92.0¡ó¡Ë¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë¹àÌÜ¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¡×¡Ê96.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¸÷Ç®Èñ¡×¡Ê48.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÂå¡×¡Ê42.5¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Êª²Á¹â¤ÇÀ¸³èÈñ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÄÂ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¾®¸¯¤¤¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Ï£Ä£Á£É£Ç£Ï¡¦ËÌÀî·Ê»ÒÉ×ºÊ¤¬¥È¥Ã¥×
¡ÖÍýÁÛ¤ÎÍÌ¾¿ÍÉ×ÉØ¡×¤Ï¡©¤È¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇMVP³ÍÆÀ¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾Ð´é¤ÇÉ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¶¦´¶¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÂçÃ«É×ºÊ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢DAIGO¤µ¤ó¤ÈËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤À¡£30Âå¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¡¢½é¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â³èÌö¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍýÁÛ¤ÎÍÌ¾¿ÍÉ×ÉØ¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏµîÇ¯¤Î½ç°Ì¡¢·É¾ÎÎ¬
1°Ì¡¡£Ä£Á£É£Ç£Ï¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê3°Ì¡Ë
2°Ì¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¦¿¿Èþ»Ò¡Ê1 °Ì¡Ë
2°Ì¡¡¥Ò¥í¥ß¡¦¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê1 °Ì¡Ë
4°Ì¡¡È¿Ä®Î´»Ë¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê¥é¥ó¥¯³°¡Ë
5°Ì¡¡ÅâÂô¼÷ÌÀ¡¦»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê4 °Ì¡Ë
6°Ì¡¡¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê9 °Ì¡Ë
7°Ì¡¡·¬ÅÄ²ÂÍ´¡¦¸¶Í³»Ò¡Ê5 °Ì¡Ë
8°Ì¡¡Æ£°æÎ´¡¦²µÍÕ¡Ê6 °Ì¡Ë
9°Ì¡¡ÃæÈøÌÀ·Ä¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê12 °Ì¡Ë
10°Ì¡¡À¾Àî¤¤è¤·¡¦À¾Àî¥Ø¥ì¥ó¡Ê7°Ì¡Ë