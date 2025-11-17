中日の細川成也外野手（２７）が１７日、ナゴヤ球場で契約更改交渉を行い、３８００万円アップの年俸１億３０００万円（金額は推定）でサインした。

今季の細川は右ハムストリングのコンディション不良で５月６日に登録を抹消され、６月１９日のオリックス戦から復帰。約１か月半の戦線離脱がありながら１０８試合に出場して打率２割５分６厘、２０本塁打、５８打点と３年連続２０本塁打超えを達成した。

「（球団からは）ケガもあったけど打つ方で貢献してくれたと言っていただけたのでうれしかったです。また来年も頑張ろうと思いました」という細川は２０２２年１２月の現役ドラフトでＤｅＮＡから中日に移籍すると３年連続２０本塁打を記録するなど覚醒。移籍したときには９９０万円だった年俸は３年で約１３倍にアップした。「現役ドラフトで崖っぷちから這い上がれた。まさか３年でここまでいくとは想像もしていなかった。ベイスターズのときからあきらめずにしっかり練習してきてよかったと思います。もっともっといい選手になれるようにやっていきたい」と細川は感慨深げに語った。

チームは３年連続最下位から４位に浮上したとはいえ、２０１２年以来、クライマックスシリーズに出場していない。「来年はケガ無く１年間出られるように。チームとしてもＡクラス、優勝を目指していかないといけない。チームの勝ちに貢献できるようにやっていきたい」。竜の４番は言葉に力を込めた。