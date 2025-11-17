©M-1グランプリ事務局

12月21日(日)に決勝戦を迎える「M-1グランプリ2025」は、ついに11月17日(月)から、東京と大阪で準々決勝を開催！ 今年の準々決勝には134組が出場し、ハイレベルな熱戦が繰り広げられることは必至だ。この134組から、12月4日(木)の準決勝へ駒を進める30組の漫才師はいったいどんな顔ぶれに！？ 準決勝進出者は11月20日(木)午後8時頃から、TVerにて発表！ ぜひご注目を！

また、惜しくも準々決勝で敗退した104組のうち、1組だけが準決勝進出できる“特別出場枠”＝ワイルドカードを今年も実施！ 11月23日(日)からTVerで配信するネタ動画をチェックし、M-1公式HPの投票サイトで一番面白いと思った漫才師に1票を投じよう！

さらに、今年はTELASAでも「M-1グランプリ2025」を楽しめる様々なコンテンツを配信！ 決勝直後には新王者やファイナリストたちによる大反省会をライブ配信する。

【準決勝進出者発表】

11月20日(木)午後8時頃～ TVer内「M-1グランプリ2025」ページにて https://tver.jp/series/sryg1lm5fy

【ワイルドカード】

11月17日(月) ＠東京・ルミネtheよしもと

11月18日(火) ＠東京・ルミネtheよしもと

11月19日(水) ＠大阪・なんばグランド花月

上記3日間、計134組が出場した準々決勝の結果、惜しくも準決勝進出を逃した出場者のうち1組が、視聴者投票による「特別出場枠（ワイルドカード）」として準決勝へ返り咲く！ ぜひTVerで配信される準々決勝ネタ（準決勝進出30組のネタを除く）をチェックし、M-1公式HPのワイルドカード投票ページから、最も面白かった1組に投票を！

【投票期間】

11月23日(日)12:00～11月30日(日)23:59

【結果発表】

12月1日(月)19:00 公式HPにて

【投票サイト】

https://www.m-1gp.com/wildcard/ ＜サイト公開は11月23日(日)＞

※投票は期間中1回限り有効

※投票時に入力された電話番号宛てにSMS(ショートメッセージ)を送付します。SMS内に表示されたURLをクリックすると投票が完了します

※ワイルドカードで選ばれた組が準決勝で敗退した場合、敗者復活戦には出られません

【今年の「大反省会」はTELASAで！】

決勝戦直後は大反省会をライブ配信！ 「M-1グランプリ2025」の新王者とファイナリストたちが、決勝戦直後集結し、激戦の裏側や、胸の内を激白する。

その他、ここでしか見られない特別企画など、M-1をさらに楽しむためのTELASAオリジナルコンテンツも随時配信予定。

【TELASA M-1特設サイト】

https://navi.telasa.jp/m-1gp

【番組情報】

「M-1グランプリ2025」12月21日放送

番組公式HP：https://www.m-1gp.com/