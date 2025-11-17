ラーメン「天下一品」が“世界的”発表 大谷翔平の壁画の向かいに「天下一品 LA本店」限定メニューなど発表
中華そば専門チェーン「天下一品」を手がける天一食品商事は17日、アメリカ・ロサンゼルスに「天下一品 LA本店」をオープンさせると発表した。
京都発祥の「こってりラーメン」が、ついにアメリカの地で本格始動。日本の食文化の発信地リトルトーキョーに上陸する。
「天下一品 LA本店」は、日本人にも馴染み深いドジャース・大谷翔平の壁画が描かれている都ホテルの向かい側に出店する。現地時間の11月17日にソフトオープン、グランドオープンは同12月8日を予定する。
ロサンゼルス出店は、天下一品の海外戦略における最重要拠点と位置づける。木村一仁社長の「海外のお客様にも“KOTTERI”の美味しさを伝えたい」という長年の目標を実現するための大きな一歩となる。
「アメリカにおける日本の食文化の歴史的な発信拠点であり、さらに多様な食を求める人々が集まる活気あるエリア」リトルトーキョーで、「現地でまだ広く知られていない“KOTTERI”ラーメンの魅力を発信し、ラーメンファンはもちろん、天下一品の味を体験されていない方々にも、その感動をお届けしてまいります」と張り切る。
■天下一品 LA本店
所在地：333 E 1st St Los Angeles, CA 90012
ソフトオープン：2025年11月17日（月） 予定 ※現地時間
グランドオープン：2025年12月8日（月） 予定 ※現地時間
メインメニュー
Kotteri Max：“KOTTERI“シリーズ最高濃度のスープ。
Kotteri Signature：日本で変わらぬ製法で作られた“KOTTERI“スープ。
Kotteri Silky：“KOTTERI“シリーズの中で最も食べやすく滑らかなスープ。
サイドメニュー
“飲むスープ”ではなく“食べるスープ”がコンセプトの“KOTTERI“スープをDipして食べる新感覚おにぎり「crispy Onigiri」など、LA本店限定メニューを用意。
