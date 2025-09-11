ラーメンチェーン「天下一品」が提供したラーメンに、ゴキブリの死骸が混入していたことが運営会社の発表で明らかになった。現場は京都市中京区の「新京極三条店」。8月24日、「こってりラーメン」を注文した20代女性がスープの中から死骸を発見した。同社は女性に謝罪し、返金を申し出たものの女性はこれを拒否。現時点で女性の体調に異変はないという。『天下一品』新店舗の売りは黒いスープこの報道を受け、SNS上では、《