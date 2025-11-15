JAL123ÊØ¤Ï¤Ê¤¼À¸´Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤« - ¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖJAL123ÊØ¤Ï¤Ê¤¼À¸´Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤« - ¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸µÆüËÜ¹Ò¶õµ¡Ä¹¤Î¿ù¹¾¹°»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆü¹Ò123ÊØÄÆÍî»ö¸Î¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁí³çÅª¤Ê²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿ù¹¾»á¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ä¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÈ¿¥Åª¤ÊÇØ·Ê¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¿ù¹¾»á¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢123ÊØ»ö¸Î¤Î¿¿Áê¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤Ê¤ê¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Âç»ö¤ÊÇÛ¿®¤Ç¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£¤Þ¤º¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³ー¥Àー¤ÎµÏ¿¤«¤é¿âÄ¾ÈøÍã¤Ë³°Éô¤«¤é¤Î°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿º¯À×¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÞ¸º°µ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾Úµò¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌÀÇò¡×¤È¶¯Ä´¡£¾è°÷ÁÈ¹ç¡ÊÆü¾èÏ¢¡Ë¤¬¡ÖµÞ¸º°µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤è¤½¥×¥í¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ê¤é¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡¢ÍÄÃÕ¤ÇÃÕÀÛ¤ÊÏÀË¡¡×¤È¤·¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ù¹¾»á¤Ï¡ÖÆü¾èÏ¢¤Î¤³¤¦¤·¤¿¸«²ò¤¬±¢ËÅÏÀ¤äº¬µò¤Î¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¾¼ÏÂ30Ç¯Âå°ÊÍèÂ³¤¯JAL¤ÈÁÈ¹ç¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤¤äÀ¯ÉÜ¡¦ºâ³¦¤Î°µÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤»×ÏÇ¤«¤é¡¢µÞ¸º°µÈÝÄê¤äµ¡ÂÎ·ç´ÙÀâ¤Ê¤ÉÈó²Ê³ØÅª¤Ê¼çÄ¥¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î·çÇ¡¤äÁÈ¿¥ÅªÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÉûÁà½Ä»Î¤¬µ¡Ä¹¾º³Ê·±ÎýÃæ¤Ç¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡Ø¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È3¿Í¤¬¾õ¶·È½ÃÇ¤äÀ¸´Ôºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤³¤È¤¬ÄÆÍî¤Î¼çÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤òÄó¼¨¡£¡Ö¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¥Èー¥¿¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÁ´Ìý°µÁÓ¼º¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ç¡¢¾èÌ³°÷¤ËÆ±¾ð¤ÎÇ°¤âÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤³¤½ºÇ½ÅÍ×¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¡Öº£¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÇÆ±·¿µ¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ä·±Îý¤¬ÉÔ½½Ê¬¡£¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿µÄÏÀ¤ÈÈ÷¤¨¤¬ÉÔ²Ä·ç¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇËè½µ¶âÍË20»þ¤ÎÄêÎãÇÛ¿®¤ò30ËÜÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µ°é¡¦ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï»ö¸Î¤ä½ÅÂç¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¿ï»þ²òÀâÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢º£¸å¤â¹Ò¶õ°ÂÁ´¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦·è°Õ¡×¤ò¸ì¤êÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¿ù¹¾¹°¤Î¹Ò¶õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢2025Ç¯4·î18Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µJAL¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÇÄ¹Ç¯µ¡Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿ù¹¾¹°¤¬¡¢¹Ò¶õÉ¾ÏÀ²È¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¹Ò¶õ»ö¾ð¤ä¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤µ¤é¤Ë¤Ï´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¡ÖÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¡×¡¡¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£