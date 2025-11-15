「望ましい移民」と「望ましくない移民」とは…いまヨーロッパを揺るがす「危険な二元論」

移民問題に揺れる日本。移民・難民により、その優れた福祉国家モデルが存亡の危機に瀕しているヨーロッパの事例に学ぶべきことは何か。人気のYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」を運営する“すあし社長”が、ヨーロッパが直面する移民・難民問題について解説する。

※本稿は、すあし社長『あの国の「なぜ？」が見えてくる世界経済地図』（かんき出版）の一部を再編集してお届けします。2025年9月時点の世界経済、情勢に基づいた内容です。

ヨーロッパが抱える移民・難民問題

ヨーロッパが第二次世界大戦後に築き上げた、寛容と連帯を理念とする「福祉国家」モデルが、今、その存立の基盤を揺るがすほどの深刻な事態に直面しています。

大陸に押し寄せる移民・難民の波は、経済の活力となる労働力をもたらす一方で、社会保障制度に大きな負担をかけ、文化的な摩擦を生み出しています。

この社会のきしみは、人々の不安を煽り、反移民を掲げる極右政党の台頭を招きました。その結果、ヨーロッパの政治は不安定化し、本来取り組むべき構造的な課題への対応が、ますます困難になるという悪循環に陥っています。

本稿では、ヨーロッパが直面する移民・難民問題の複合的な実態を解き明かし、それが、この大陸が長年誇りとしてきた福祉国家という壮大な社会システムの持続可能性をいかに脅かしているのか、その核心に迫ります。

ヨーロッパが誇る戦後最大の成果の一つである福祉国家モデル――。それが、今や存亡の危機に瀕しています。

一方では「高齢化する自国民」と「流入する移民」の双方を支えるという、持続不可能な財政的圧力に晒されています。そしてもう一方では、その制度を支える政治的・社会的連帯そのものが揺れているのです。

福祉国家は、単なる所得再分配のメカニズムではありません。それは、「共通の善」のために、国民が痛みを分かち合い、貢献する意思を共有する「社会的連帯」という、政治的なプロジェクトの上に成り立っています。

しかし、文化的な摩擦と、アイデンティティに基づく政治の台頭は、この連帯の基盤を著しく蝕んでいます。政治の言説では、福祉が「連帯の輪に入る資格がある自国民」と「そうでない新参者」の線引きをめぐる取り分の奪い合いとして語られがちです。

この分断は、負担と給付の公平性をめぐる国民の信頼を損ない、増税や社会保険料引き上げといった、制度維持に必要な不人気な改革への合意形成を、極めて困難にしています。

「福祉国家の便益は享受したいが、そのコストは負担したくない」という国民の矛盾した態度は、政治家を短期的な人気取りの政策へと走らせる大きな要因となっているのです。

欧州政治における中心的な対立軸は、今や根本的な変容を遂げつつあります。

かつては、より多くの歳出を求める左派と、より小さな政府を志向する右派との間の経済的な対立が主でした。

しかし現在、その対立軸は、国家の「範囲」をめぐる、「内なる集団」と「外なる集団」との間のアイデンティティをめぐる闘争へと移行しているのです。つまり、「誰が連帯の輪に含まれ、誰がそこから排除されるべきか」という問いが、政治の中心課題となっているのです。

福祉国家は、もはや経済政策の対象ではなく、国家のアイデンティティをかけた政治闘争の主戦場と化しているのです。

三方向から押し寄せる「難民の波」

ヨーロッパが直面する移民・難民問題は、単一の現象として捉えることはできません。それは、三つの異なる性質を持ちながらも同時に進行する、複合的な難問として現れています。

第一の波は、ロシアの侵攻を逃れたウクライナからの避難民。

2025年5月末時点で、EU域内には428万人のウクライナ避難民が「一時的保護」という特別な法的地位の下で暮らしています。当初、ヨーロッパ全体が示した前例のない連帯は、人道主義の輝かしい事例となりました。

しかし、戦争の長期化に伴い、彼らの存在は短期的な避難から長期的な滞在へとその性質を変えています。焦点は緊急支援から、社会への統合や長期的な財政負担といった、より複雑で困難な課題へと移行しています。

第二の波は、庇護申請者の構造的な変化です。

25年初頭、シリア情勢の変化などを背景に、庇護申請者の総数は減少傾向にあります。しかし、その内訳を見ると、シリアからの申請者が急減する一方で、新たにベネズエラからの申請者が最大のグループとして浮上するなど、その出身国の構成は大きく変動しています。

そして、庇護申請の負担は、依然としてドイツ、スペイン、フランス、イタリアといった一部の国に集中しており、最前線に立つ国々の圧力は続いています。

第三の波は、地中海を中心に後を絶たない、非正規の移住です。

取り締まりの強化により、一部のルートでは越境者の数が減少していますが、密航業者は当局の監視を巧みに逃れ、リビアからギリシャのクレタ島へ向かう新たなルートを開拓するなど、その手口を巧妙化させています。

この危険な航海は多くの悲劇を生み続けており、国際移住機関（IOM）によれば、25年の上半期だけで760人以上が地中海で命を落としたと推定されています。

この三つの異なる潮流は、ヨーロッパの移民政策に「二層構造」とも呼べる、深刻な自己矛盾をもたらしています。

文化的に近く、白人キリスト教徒が中心であるウクライナ避難民には特別な法的保護を与えて積極的に受け入れる。その一方で、中東やアフリカの、文化的に遠いと見なされがちな人に対しては送還を効率化する厳しい政策で臨む。

この差別的な対応は、極右政党が主張する「望ましい移民」と「望ましくない移民」という危険な二元論に、意図せずして政治的な正当性を与えてしまっているのです。

続く後編記事〈ヨーロッパで反移民を掲げる「極右政党」が台頭するワケ…移民政策を麻痺させる「深刻なジレンマ」〉では、ヨーロッパが直面する構造的なジレンマについて見ていきましょう。

【後編を読む】ヨーロッパで反移民を掲げる「極右政党」が台頭するワケ…移民政策を麻痺させる「深刻なジレンマ」