この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題のNETFLIXオリジナルドラマ『イクサガミ』がついに配信開始となり、映画系Youtuber・サイが、自身のチャンネルでその初見感想を動画タイトル「【イクサガミ】総勢292人の侍デスゲームドラマ初見感想※後半ネタバレあり【NETFLIX】」として投稿した。サイは今回、原作未読の立場から本作を一本のドラマ作品として徹底的に分析。現代の私たちがデスゲーム作品に「良くも悪くも目が肥えてしまっている」としつつ、「王道を楽しめた」と語り、正統派としての熱さと現代的なテンポの良さを絶賛した。



物語は、廃刀令に揺れる明治時代を舞台に、剣を奪われた武士たちが一攫千金を目指して過酷なデスゲーム『蠱毒』に参加するサバイバルを描く。主人公の嵯峨愁二郎を岡田准一が熱演し、「彼の役者魂に心を震わされました」と、監督が舞台挨拶で語った撮影秘話にも触れ、指を痛めたにも関わらず「あと4本あるんで」とケガを感じさせず全力投球した岡田のプロ意識を称えた。



サイは「NETFLIX×デスゲームの相性は相変わらず良い」とし、「テンポ感や編集のキレの良さは配信ドラマらしさがあり、地上派よりも相性の良さを強く感じた」と、映像作品としての完成度を高く評価。莫大な資金力によるセットや衣装、ロケーションのクオリティも「世界観に没入させてくれました」と感心している。



一方で、デスゲーム作品ゆえの既視感にも言及。「随所に、別作品を連想してしまうシーン」があったとし、「正直賛否が分かれているのではないでしょうか」と冷静に分析。6話という短い構成ゆえに「原作では魅力的なキャラが、あっさり退場してしまう」という物足りなさを指摘しつつも、ワンカットで撮影された1話冒頭の戦場シーンや、主人公の覚醒シーンなど、「最高」と感じたカメラワークや演出面を賞賛。「瞬き一つ許されず、食い入るように見てしまいました」と5話のバトルシーンは臨場感たっぷりに語った。



さらにサイは、山田孝之、伊藤英明、二宮和也、東出昌大、阿部寛らの個性派キャストによる演技合戦にも注目。「脇役一人一人の存在感が強く、群像劇としても魅力的」と太鼓判。中でも「個人的に応援したい」と染谷将太演じるカムイコチャや、阿部寛演じる幻刀斎などの第二章での活躍に期待を寄せ、「今から続編の配信が待ち遠しくて仕方がありません」と胸を高鳴らせていた。



サイは動画の締め括りで、「王道の熱さと現代的なテンポ、そして俳優陣の力量が融合した非常に完成度の高い作品。エンターテイメント性を極めていたと思います」と総括。明治時代という激動の時代を生き抜くサムライたちの物語、その続編への期待も膨らむばかりのレビューとなった。