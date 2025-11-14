ÃíÌÜ¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¡Öº£¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¤¬°ìÈÖ¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ÃíÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ËÇ÷¤ëÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡£Âè2²ó¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸Æ±»Î¤Ç¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¡¢Âçºå¤Ç¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¡£ÆÈ¼«¤Î¥®¥ã¥°Ì¡ºÍ¤Î·Á¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¡¢15Ç¯Â³¤¯´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ëÀ®10Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¡¢¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¡£ºòÇ¯¡ØNHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¡ØytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡Ù¤ÇÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¡£¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²ÎÏ¤âÂè°ìÀþ¤Î¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£
¤Õ¡¼¤¹¡¼¤ä¡¡1993Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤·¤ç¡¼¤¿¤¤¤à¡¦¼Ì¿¿º¸¡Ë¤È¡¢1993Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÃ«¸ýÍý¡Ê¤¿¤Ë¤°¤Á¡¦¤ª¤µ¤à¡Ë¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥ï¥Á¥ã¥é¥Á¥ãÇ¦Ç¦¡Ù(¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó)¡¢OBC¥é¥¸¥ªÂçºå¡ß¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¯¥é¥Ð¥·919¡Ù¤¬¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï½é¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¡ØÆ±¡ùµæ¡ùÀ¸¡Á¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¥×¥Á¥â¥¢¥¤¡Á¡Ù(KADOKAWA)¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥È¥¤¥ì¤Ç¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤òÌóÂ«¤·¤¿¹â¹»»þÂå¤È¡¢ËèÆü°ì½ï¤ÎÂç³Ø»þÂå
¨¡¨¡ ¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¹â¹»»þÂå¡£ºÇ½é¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã«¸ý¡¡ËÍ¤é¤Î¹â¹»¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¹â¹»¤Ç¡¢Éô°÷¿ô¤â¤¹¤´¤¤Â¿¤¯¤Æ¡£¥«¡¼¥¹¥È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤¦¡¼¤ó¡£¤¦¤ë¤»¤¨¤ä¤Ä¤À¤Ê¤È¤¤¤¦(¾Ð)Æ±Â²·ù°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡¡¤Õ¤Õ¡£¤¦¤ë¤»¤¨¤ä¤Ä¤À¤È¡£
Ã«¸ý¡¡¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¤ÎÃ±ÉÊ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¡È¤¦¤ë¤»¤¨¤ä¤Ä¤À¡É ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÄÃæ¡¡ËÍ¤ÏµÕ¤Ë¡¢Ã«¸ý¤¬¡Ö²¶·Ý¿Í¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª ·Ý¿Í¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Í¡¼¤ó¡ª¡×¤Ã¤ÆÁû¤¤¤Ç¤¿¤ó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¡ª ¡È¤¦¤ë¤»¤¨¤ä¤Ä¤À¡É ¤È¡£Ã«¸ý¤Î2ÇÜ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ ËÍ¤Ï ¡ÈÆ±Â²·ù·ù°¡É ¤Ç¤·¤¿¡£
Ã«¸ý¡¡£²Ç¯À¸¤«¤éÁªÂò¼ø¶È¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤«¤é¥¯¥é¥¹¤¬°ì½ï¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤·¤ÆÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡£
Ã«¸ý¡¡¤À¤±¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÏÆþ³ØÁ°¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤ê¤Ç¡¢Ãç¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ï²¼¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°Ê³°¤«¤é¤·¤¿¤éºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ÁªÂò¼ø¶È¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¹â¹»ºß³ØÃæ¤ËÁá¤¯¤â¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ÎÌóÂ«¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì½ê¤¬¥È¥¤¥ì¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
ÅÄÃæ¡¡ËÍ¤¬Ã«¸ý¤ò¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤ó¤Ç¡£
Ã«¸ý¡¡¡Ö·Ý¿Í¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Ê¡© ²¶¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤éÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ø¤ó¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤Ï¤Õ¤¿¤ÄÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ã«¸ý¡¡¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡¤½¤¦¤Ã¤¹¤è¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡£¤¨¤Ã¡¢¤¨¤Ã¡© ¤¤¤¤¤ó¡© ¤¤¤¤¤ó¤ä¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Ã«¸ý¡¡¤Ì¤Ï¤Ï¡£¤ªÁ°¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤ä¤â¤ó¤Ê¡£¤æ¤¦¤¿¤é¹ðÇò¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤ä¤â¤ó¤Ê¡£
ÅÄÃæ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤Î»þ¤Ë¡¢²¶¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤ÇÃý¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¥È¥¤¥ì¤·¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤ó¤¯¤Æ¡£
Ã«¸ý¡¡ÃæÄí¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥È¥¤¥ì¤Î°ìÈÖ±ü¤ËÏ¢¤ì¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡¡¤Õ¤Õ¡£ËÍ¤é¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¥È¥¤¥ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ·ëÀ®¤·¤¿½Ö´Ö¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÊý¤¬¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã«¸ý¡¡³Î¤«¤Ë¥È¥¤¥ì¤Î°ìÈÖ±ü¤ËÏ¢¤ì¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢Â¾¤Ë¤â¿Í¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£
ÅÄÃæ¡¡¥È¥¤¥ì¤·¤Æ¤¿¤é¡Ö¤¨¤Ã¡ª ¥³¥ó¥ÓÁÈ¤à¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£²¿¤³¤ÎÅ¸³«¡ª¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ã«¸ý¡¡½Ð¤ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ø¤ó¤ä¤Ä¤¬¤ª¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ÁÈ¤â¤¦¡ª ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¥È¥¤¥ì¤«¤é¡ËÌá¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¼ã´³µ¤¤Þ¤º¤µ¤À¤Ã¤¿¤êÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¡©
Ã«¸ý¡¡¤°¤ï¡¼¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡Ê¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¾Ð¤¦¡Ë¡ª ¤Ç¤â¡¢¡ÖÁÈ¤â¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¼êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤Ê¡×¤Î¼¡¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤«¥¿¥ì¥ó¥È¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤ä¤È¡£
ÅÄÃæ¡¡¤½¤Î»þ¤ÎÃ«¸ý¤ÎÈ¿±þ¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤©¤©¡¢¤ª¤©¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
Ã«¸ý¡¡¤½¤ê¤ãÉÔ°Â¤ä¤í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ°Â¤ä¤â¤ó¡£¤Ç¤â¤Õ¤¿¤ê¤ÇÂç³ØÀ¸³è¤Ï³Ú¤·¤â¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¡¡Âç³Ø¤ÏÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¥Ð¥¤¥È¤È¤«Í·¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¸«Ê¹¹¤²¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡© ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¹âÂ´¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«ÎäÀÅ¤Ç¤·¤¿¡£
Ã«¸ý¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÎäÀÅ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤È¡£º£¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«¸ý¡¡¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤³¤ì¤ÏÂçÀµ²ò¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃç¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤Ë¤â¡£¤ªÀµ·î°Ê³°¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£
ÅÄÃæ¡¡¹Ô¤¤ÎÆ»¤«¤éµ¢¤ê¤ÎÆ»¤Þ¤Ç°ì½ï¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¡£
Ã«¸ý¡¡¥Ð¥¤¥¯¾è¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Æ»Ï©¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¡£ÌëÃæ¤â³¤¹Ô¤Ã¤ÆÎø¥Ð¥Ê¤È¤«¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡£
ÅÄÃæ¡¡¥Ð¥¤¥¯¾è¤Ã¤Æ¤Í¡£¿ÜËá³¤´ß¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡£
Ã«¸ý¡¡¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬°ì²óÎ¢ÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÅÄÃæ¡¡Î¢ÀÚ¤ê¡©
Ã«¸ý¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÅÄÃæ¡¡¤Õ¤Ï¤Ã¡ª ¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ã«¸ý¡¡¤½¤ÎÆü¤â¥Ð¥¤¥¯¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¸å¤í¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¤¬Íè¤ÆËÍ¤é¤òÀú¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥óÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡£¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤¬Á°¤ò¡¢ËÍ¤¬¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¿®¹æ¤òÅÏ¤êÀÚ¤ì¤Æº¸ÀÞ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¿®¹æ¤¬ÀÖ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÅÏ¤êÀÚ¤ì¤º¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¥ä¥ó¥¡¼¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤³¤é¤¡¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¡¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ä¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î´Ö¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ð¥¤¥¯¤ò¹ß¤ê¤º¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥ä¥ó¥¡¼¤¬µ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¤¤Ä¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÂç»ö¤Ê»þ¤ÏÍê¤é¤ó¤È¤³¤¦¡¢¤È(¾Ð)
ÅÄÃæ¡¡¡Êº¤¤ê´é¤Ç¡Ë ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¯¤Æ¡£
Ã«¸ý¡¡¡Ê´ù¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¡Ë¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡£
ÅÄÃæ¡¡¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡£ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ã«¸ý¡¡¤¢¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡£
ÅÄÃæ¡¡¤â¤·¤âËÍ¤¬¹Ô¤³¤¦¤â¤ó¤Ê¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ÆÁ´ÌÇ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬°ìÈÖ¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÆ¨¤²¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤ä¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ø¤ó¡£
Ã«¸ý¡¡³Î¤«¤Ë¡£²¶¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë½õ¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤Ï¤èÍè¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡¡Ö¤´¤á¤ó¡¢ÉÝ¤¯¤ÆÂÎÆ°¤«¤ó¤«¤Ã¤Æ¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ã«¸ý¡¡¤Ç¡¢¤½¤Î¸åÉáÄÌ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç³¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹â¹»2Ç¯À¸¤ÇÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢15Ç¯ÌÜ¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂ¾¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤é¡©
ÅÄÃæ¡¡15Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ä¡ª ÉÝ¤¤¤ï¡ª ¶²¤í¤·¤¤¤è¡£
Ã«¸ý¡¡¤Þ¤¸¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¼¡¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËÍ¤Ï¤ª¼÷»Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ó¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã«¸ý¡¡¥¿¥³¾Ò²ð¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¡£¤Û¤ó¤Þ¤Î¥¿¥³¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡£
ÅÄÃæ¡¡¤¢¤½¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤«¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢µ¤Ê¬Íî¤Á¤Æ¤¿¤ê¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤ÏËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡£¶¯À©Åª¤ËÃ«¸ý¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¤Ã¤ÆÌ¡ºÍ¤·¤è¤¦¤â¤ó¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Ã«¸ý¤ÈÌ¡ºÍ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÍ¤é¤ÎÌ¡ºÍ¤ÎÆâÍÆÅª¤Ë¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÉÂ¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ª¤â¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ã«¸ý¡¡³Î¤«¤Ë¡£
ÅÄÃæ¡¡ÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¶õµ¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡£¼«Ê¬¤é¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ëÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£º£Æü¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÃ«¸ý¤Î´é¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤Ê¤È¤â»×¤¦¤·¡£¤¤¤Ä¤â¥Ð¥¤¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
Ã«¸ý¡¡¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡£³Î¤«¤Ë¡£
ÅÄÃæ¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤ä¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¼¤¯¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àº¿ÀÅª»Ù¤¨¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Æ¬¤â¤¹¤´¤¤ÀÚ¤ì¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¡¢Èà¤Ï¡£
¥Ü¥±Ã´Åö¤ÎÃ«¸ý¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡£²º¤ä¤«¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÀ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç¼þ°Ï¤ò¾È¤é¤¹¡£
¨¡¨¡ Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«¸ý¡¡¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤«¤ó¤È¤«¡¢Áá¤¯¤Ò¤È¤ê¤ÇÇä¤ì¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÇä¤ì¤é¤ì¤¿¤é¡£
ÅÄÃæ¡¡¤¨¤Ã¡ª ¤¨¡ª ¤¨¤Ã¤¨¤Ã¤¨¡© ¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«¥Æ¥¡¼¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ã«¸ý¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï ¡ÈÅ·À¤Î°¦¤µ¤ì¡È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÀèÇÚ¸åÇÚ¼Ò°÷¤µ¤ó¡¢¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐºÇ´ó¤ê¤Î¥¥ª¥¹¥¯¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤È¤«¤Ç¤µ¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡£Á´¤Æ¤Î¿Í´Ö¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£ÌÀ¤ë¤µ¤È¤«²Ä°¦¤²¤¬¤¢¤ë¡£²£¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢ËÍ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ä¤Ä¤ä¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¢¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤³¤¤¤Ä¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡£Îã¤¨¤ÐÃý¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤È¤Î²ñÏÃ°ìÈ¯ÌÜ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤â½Ð¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£½é¤á¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¿Í¤È¤«¤â¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¤¢¤ì¸«¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤é¤³¤¤¤Ä¤¬¥¹¡¼¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÄÃæ¡¡¤¦¤Ï¤Ï¡ª
¥Î¥êÃ´Åö¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡£Å·À¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ð¿¼¤¯¡¢ÎÞ¤â¤í¤¤°ìÌÌ¤â¡£
¨¡¨¡ ¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Ã«¸ý¡¡ËÍ¤é¡¢º¬¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤â¡¢ËÍ¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±±¢Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤â°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ Ã«¸ý¤µ¤ó¤Ï¶¹¤¯¿¼¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
Ã«¸ý¡¡ËÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°Å¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÅÄÃæ¡¡¤¤¤ä¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤â°Å¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£±¢¤â·ë¹½¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤È¤«¤«¤é¤¿¤Þ¤Ë¸«È´¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤ªÁ°¼Â¤Ï±¢¤â¤¢¤ë¤À¤í¡×¤Ã¤Æ¡£
Ã«¸ý¡¡³Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Ç¯¼è¤Ã¤Æ±¢Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¡© ¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¡£
ÅÄÃæ¡¡¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Âç³Ø¤Î»þ¤Ï¤Ê¤ó¤â¹Í¤¨¤º¡¢¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ø¤ó¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¡¢ÀÎ¤ÏÌµÍý¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤é¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¡£±¢¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì½Ð¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Ã«¸ý¡¡³Î¤«¤Ë¡£³Ú²°¤È¤«ºÇ¶á¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÆ°²è¸«¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡£¤â¤Á¤í¤óÃý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤È¤«¤Ï¤º¡¼¤Ã¤ÈÃý¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«ÊÌ¤Ë¡¢ÌµÍý¤»¤º¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡¤¢¤ó¤Þµ¤¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Ãý¤ë»þ¤Ï²¶¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÃý¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¥²¡¼¥à¤·¤¿¤¤¡£Æ°²è¸«¤¿¤¤»þ¤ÏÆ°²è¸«¤¿¤¤¡£
Ã«¸ý¡¡¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤ä¤Ê¡£
ÅÄÃæ¡¡µÕ¤ËÃ«¸ý¤ÎÊý¤Ï¡¢Ìë¤ß¤ó¤Ê¤È°û¤ß¤Ë¤¤¤¯¤È¤«¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¡Ê³Ú²°¡Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Ã«¸ý¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Ê¡£ËÍËÜÅö¤Ë24»þ²á¤®¤¿¤éÁ´¤Æ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤ó¤¹¤è¡£É´²ßÅ¹¤Î´°Á´ÊÄÅ¹»þ´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÍ¡¢É´²ßÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÄÃæ¡¡ÂÎÆâ¤Ë¡¢¡Ø·Ö¤Î¸÷¡Ù¤¬Î®¤ì¤Æ¤Ê¡£
Ã«¸ý¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£ÂàÅ¹»þ´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¤â¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢24»þ²á¤®¤¿¤é¥Ö¥¥¡¼¥ó¡Ä¤Ã¤Æ²¿¤Ë¤â»×¤¤¤Ä¤«¤ó¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸úÎ¨°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÅÄÃæ¡¡23»þ58Ê¬¡¢59Ê¬¤Þ¤Ç¥®¥ã¥°¹Í¤¨¤Æ¤Æ¤â¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËµÞ¤ËÀÚ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ã«¸ý¡¡¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤ÏÌë¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡£ËÍ¤â1Ç¯ÌÜ2Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ¡È1¸®¤À¤±¤ÇÀäÂÐ½ª¤ï¤é¤Ø¤ó¤ä¤ó¡É ¤È¤«¡¢ ¡È¤ß¤ó¤Ê¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤ÆÆ±¤¸ÏÃ¤·¤«¤»¤¨¤Ø¤ó¤ä¤ó¡É ¤È¤«¡¢°û¤ß²ñ¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ª¼ò¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¥«¥·¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÇò¤´¤Ï¤ó¤ò¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ê¡£
ÅÄÃæ¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á°¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤è¡£
Ã«¸ý¡¡¥Ó¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬5%¤ä¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥·¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬2%¤ä¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬1ÇÕÌÜ¤Î»þ3ÇÕ°û¤ó¤À¤é6%¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é²¶¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ä¤Ä¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬2ÇÕ°û¤ó¤À¤éËÍ¤Ï6ÇÕ°û¤Þ¤Ê¤¢¤«¤ó¤¯¤Ê¤ë¡£
ÅÄÃæ¡¡¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤ÊÂ¤·»»¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤ë¤Æ¡£¤½¤Î·×»»¡¢¼«Ê¬¤Î¼ó¹Ê¤á¤ë¡Ê¾Ð¡Ë
·ëÀ®10Ç¯ÌÜ¡£¤¤¤Þ´¶¤¸¤ë¡¢¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¨¡¨¡ ¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦°ã¤¦ÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬Â·¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ã«¸ý¡¡¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Í¥¢¥«¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¡¢Â¤·»»¤É¤³¤í¤«³Ý¤±»»¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Ä¤Ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î±¢¤ÈÍÛ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡£¥Í¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤«¿Í´ÖÀ¤¬¤ï¤«¤ë»þ¤Ë¡¢ÌÌÇò¤¤ÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Þ¤µ¤Ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊ¿¾ìÎÏ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥³¡¼¥Ê¤Ç¤âÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¥³¥ó¥Ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª ¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄÃæ¡¡¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤í¡ª ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´¶¾ð¤Ç¡¢¥¦¥±¤¿¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â²Ì´º¤ËÁ°½Ð¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÁý¤ä¤·¤¿¤ó¤Í¤ó¡ª ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢½ã¿è¤ÊÌîË¾¤À¤±¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥¦¥±¤¿¤¤¡ª ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¡ª ÀµÄ¾ÀÎ¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
Ã«¸ý¡¡¤¦¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£¤½¤¦¤ä¤Ê¤¢¡£
¨¡¨¡ À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ã«¸ý¡¡¥é¥Ã¥¡¼¡ª¤°¤é¤¤¤Î¡£¤¤å¤¦¤ê¤Î¥¥å¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤è(¾Ð)
ÅÄÃæ¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤·¤Ê¡£
Ã«¸ý¡¡¤½¤¦¡£¤â¤·¡¢Â¾¤ÎÇò¤´¤Ï¤ó¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Çò¤´¤Ï¤ó¤µ¤ó¤ò¸«¤Ë¤¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¡¼¥¹¡¼¥äÅª¤Ê¥¥å¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤ä¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¨¡¨¡ ·ÝÎò1Ç¯ÌÜ¤Ë¥®¥ã¥°¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢Åìµþ¤Î¿§¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¿Ê½Ð¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¤Ç³èÆ°¤·Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Âçºå¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã«¸ý¡¦ÅÄÃæ¡¡¡Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÇº¤ó¤Ç¡Ë¤¦¤ï¤¢¤¨¤¨¤§¡¢¤Ê¤¨¤§¡Ä¡£
Ã«¸ý¡¡¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤ÈÊ¿¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡£¤ª¤â¤í¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤ª¤â¤í¤Ê¤ë¤ä¤í¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡£¤Ç¡¢·ë¶É¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤µ¤ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤µ¤ó¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤é¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÇÝ¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡Âç´îÍø¤È¤«¥â¥Î¥Ü¥±¤È¤«¤Îµ»½Ñ¤òÅð¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤ÇËÍ¤·¤«º£¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
Ã«¸ý¡¡³Î¤«¤Ë¡£ÀµÄ¾¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ÎÃæÂ¼¥Õ¡¼¤µ¤ó¤¬Âçºå¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»þ¤Ï¡¢¥Õ¡¼¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦Åìµþ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¹¤ë¤Î¡¢Æ¬¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°ì²ó¾è¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ì¸ÄÌµÂÌ¤Ê¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÌµÂÌ¤³¤½¡¢Èþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ã«¸ý¡¡³Î¤«¤Ë¤Ê¡£¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¤Î¥Í¥¿¤â·ë¶É¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¥Í¥¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï´ë¶ÈÈëÌ©¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥á¥â¤Ï»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ã«¸ý¡¡¥á¥â¤Ï»È¤¤¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ÄÞ¤ÇÈéÉæ¤È¤«¤Ë·ìÆù¤Ç¥á¥â¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤³¤ÎÊÕ¤È¤«¤Ë¡ÊÏÆÊ¢¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë1Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤Î¥Í¥¿¤È¤«¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤ä¤Ï¤ê´ë¶ÈÈëÌ©¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¥Í¥¿¤ÎÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ëºî¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ã«¸ý¡¡°Õ³°¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡£M-1¤È¤«SNS¤È¤«¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë²þ¤á¤Æ¥Í¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¸«Êý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Ê²½¤Ï¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£
ÅÄÃæ¡¡¥®¥ã¥°¤ÎÃæ¤Ë²Î¥Í¥¿¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ã±½ã¤Ë²Î¤Ï¾å¼ê¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«¸ý¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡²Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤è¤ê¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´é¤È¤«Æ°¤¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤È¤«¤¬Áý¤¨¤Æ¤¿¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸þ¾å¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
Ã«¸ý¡¡µÈËÜ¤Î¡ÖËüÇîËßÍÙ¤ê¡×¡ÊÊÔÃí¡§ÂçºåËüÇî¤ÎµÈËÜ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ý¿Í¤¬3»þ´ÖËßÍÙ¤ê¤òÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦ºÅ¤·¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ç¹¢¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö²Î¾§ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÅÄÃæ¡¡¥ê¥º¥à´¶¤â¤Ê¡© ËßÍÙ¤êÍÍÍÍ¤È¤¤¤¦¤«¡£
Ã«¸ý¡¡¤¢¤ì¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë»à¿Í¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¿¤ÎÄ¾¸å¤ËÊÑ¹¹ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤Ê¤É¤ÎÄ´À°¤Ï¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ã«¸ý¡¡¤¹¤°¤ËÄ´À°¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ËÆ±¤¸¥Í¥¿¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¤¢¤½¤³¡»¡»¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤É¤Ã¤«¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÅÁ¤ï¤é¤Ø¤ó¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅÄÃæ¡¡¡Ö¤¢¤½¤³¥¦¥±¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×
Ã«¸ý¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¢¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥¦¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ª
ÅÄÃæ¡¡¡Ö¤»¤ä¤ó¤Ê¡£¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ì¡¢¤ª¤â¤í¤¤¤â¤ó¤Ê¤¢¡£¾ì½êÊÑ¤¨¤Æ¤â¤Ã¤«¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤ä¡×¤Ã¤Æ¡£
Ã«¸ý¡¡°Õ³°¤È¤¢¤ó¤Þ¤êÀÞ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤Ï¡£
ÅÄÃæ¡¡¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¤Í¡© ÀäÂÐ¤ª¤â¤í¤¤¤Î¤Ë¡£
Ã«¸ý¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÇÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¡Ö¤ª¤â¤í¡¼¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¬¡¢¥¦¥±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤Õ¤Ã¤Õ¤Ã¤Õ¡£
ÅÄÃæ¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤â¤ó¡ª ¤½¤ó¤Ê¤ó¡£
Ã«¸ý¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Ä´À°¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¤Õ¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤ä¤í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ µîÇ¯¤Ï¡ØNHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¡¢º£Ç¯¤Ï¡ØytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ã«¸ý¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ì¡ºÍ·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢·à¾ì¤ò4Ê¬´Ö¿¿¤Ã°Å¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Í¥¿¤ò¤¹¤ë¡Ø°ÅÅ¾-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¡¡½àÍ¥¾¡¤«¤¤¡ª ¸Ø¤é¤·¤Ê¤¤¤ïÁ´Á³¡£ ¡ÈÂ²»¤À¤±¤¬ÌÌÇò¤¤¡É ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ä¤Ä¡£
Ã«¸ý¡¡¡ÈÂ²»¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡É ¤Ã¤Æ¿³ºº°÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥Í¥¿¤È¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¤¢¤È¤Ï¡¢Âçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó50¿Í¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡¢¡Ø¤¹¤Ã¤¤ã¤Í¤óÂçºå¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢9ÁÈ¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡¢¤³¤ì¡¢»ö¼Â¾åÃæÀî²È¤µ¤ó°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
Ã«¸ý¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÎÍ¥¾¡¤è¤ê¡¢Â¿Ê¬Àè¡£
¨¡¨¡ ÌÌÇò¤½¤¦¤¹¤®¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ 12·î¤Ë¤Ï¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¾å¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¼ÔÍ½ÁÛ¤ÇÌ¾Á°¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ã«¸ý¡¡¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¤¢¤ó¤Þ¸«¤¤¤Ø¤ó¤ä¤í¡©¤½¤ì¡£
ÅÄÃæ¡¡¸«¤¤¤Ø¤ó¡£
Ã«¸ý¡¡X¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¸«¤Æ¥è¥À¥ì¿â¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡¡¥«¥·¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸¡©
Ã«¸ý¡¡¥«¥·¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ó¤Î¤Ï¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¤¸¤ã¤¢´èÄ¥¤ë¤Ç¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤Éé¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ª¤â¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Ã«¸ý¡¡¶ÛÄ¥¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤È¤«²¿²ó¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¹Ô¤¯¤«¡£¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤°¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥Í¥¿½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Ê½Ð¼ÔÈ¯É½¤Þ¤Ç¤Î2.3Æü¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£
ÅÄÃæ¡¡¤º¡¼¤Ã¤È¡¢¿´Â¡¤òÃ¯¤«¤Ë°®¤é¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¿¼¤¯Â©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤âµ¤¤¬»¶¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã«¸ý¡¡¤Ç¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¡¡Ì¾Á°¡¢µó¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ä¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¾ÍèÅª¤ËÁêÊý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤ª»Å»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÄÃæ¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÄÔ¤µ¤ó¤¬¡¢Ã«¸ý¤¬¥®¥ã¥¬¡¼¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥È¡¼¥¯¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â¥é¥¤¥Ö¤È¤«¥é¥¸¥ª¤Î»þ¤Ë²£¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤·ÝÇ½¿Í¤È¤«·Ý¿Í¤¬¤ª¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÈÖÁÈ¤È¤«»÷¹ç¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ã«¸ý¡¡Ãý¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡Ù¤ÎÎ©¤Á¥È¡¼¡¼¥¯¤È¤«¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÅÄÃæ¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Ê¤¤¤À¤â¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¼Ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¤¤¤À¼¤·¤Æ¤ë¤Í¡ª ¡È·Ý¿Í¡É ¤Ã¤ÆÀ¼¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦À¼¤È¤¤¤¦¤«¡£
Ã«¸ý¡¡¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢M¥¹¥Æ¤«¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óTV¡¢FNS²ÎÍØº×¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡¤½¤¦¤ä¤Ê¤¢¡£ºÇ¶á¤Ç¸À¤¦¤È¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤¬²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¡£
¨¡¨¡ ¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤´¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤â¡©
Ã«¸ý¡¡¤½¤¦¤ä¤Ê¤¢¡£¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡¢ÀäÂÐ¸þ¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅÄÃæ¡¡º£¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐM-1¤È¤«Í¥¾¡¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÌ¡ºÍ¤¬°ìÈÖ¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡£Â¾¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¹â¹»»þÂå¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é15Ç¯¡£·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ø·¸ÃÍ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤òÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¥º¥Ð¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã«¸ý¡¡¤½¤¦¤ä¤Ê¤¢¡£¡Ä ³ä¤êÈ¤¡©
ÅÄÃæ¡¡¡Ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡£ËÍ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î¶ÚÆù¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ËÍ¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
Ã«¸ý¡¡¤¢¤¢¤¤¤¤¤Í¡£ËÍ¤Ï³ä¤êÈ¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡¢2¿Í3µÓ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áá¤¯¥Ñ¥¥Ã¤È³ä¤ì¤Æ¤Ò¤È¤ê¤ÇÇä¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¡¡¤¢¤Ã¤«¤ó¡£²ø¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¡£¤¢¤ì¡©³ä¤ì¤ë¤¾¤Ã¤Æ¡£2ËÜ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ä¤Ê¡¢¤Ç¤â¤¢¤ì¡© ³ä¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤¾¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë³ä¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
Ã«¸ý¡¡¤¢¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ã¤Ï¡ª
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤â¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¤½¤Î¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
