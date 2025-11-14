なかなか終わりが見えない実家・義実家の片付け。少しでも手間を減らすには、掃除機の見直しが効果的かもしれません。今回話を伺ったのは、50代で長年義実家の片付けに取り組んでいる、ブロガーのやまだめがねさん。もともと紙パック式の掃除機を使っていましたが、片付けに着手してからはサイクロン式にきり替えたそうです。その理由について詳しく教えていただきます。

義実家片付けは、とにかく「ホコリ」との戦い

やまだめがねさんは築古団地に夫婦ふたり暮らし。足かけ8年、義実家の片付けに従事してきました。

【写真】紙パック式掃除機をサイクロン式に変えるアタッチメント

「だましだまし、こそこそ隠れて長年片付けてきました。しかしここ数年で義父母がプレ介護に突入し、事態は一気に動き出しました。押し入れのものを全出しして、床にまであふれたものを撤去していく作業の繰り返しです。家じゅう物置きのような状態で、どこもかしこもホコリだらけ。新品のまましまってあるものにも、ホコリが層になっていました。それほど、ものが多かったということです」（めがねさん、以下同）

掃除機の紙パックはすぐにパンパンに

積もり積もったホコリを掃除機で吸いとると、あっという間に満杯になります。よく考えれば当然ですが、最初はかなり驚いたというめがねさん。

「当時はマキタの紙パック式スティック掃除機を使っていました。紙パックのストックは多めに用意してありましたが、すぐ満杯になってもったいない…。それに、交換だって手間がかかります。マキタの掃除機には洗って繰り返し使えるダストパックも付属していますが、こちらはもっと手間です」

いよいよ奥の手、ということで、別売りのサイクロンアタッチメントを購入。

「サイクロン式なら、ホコリがたまったら取り外してポイっとゴミ箱に捨てるだけ。紙パックを無駄に使うこともなくなりました。紙パックの交換は手間になるだけでなく、片付けの手がいったん止まることになります。サイクロンにしたおかげで片付けに集中できたのもよかったです」

ホコリ掃除が落ち着いたら、紙パック式が活躍

現在は広範囲のホコリ取りがひと段落し、ものの選別や収納作業に移行。掃除機の使用は、通常の床掃除に戻りました。すると今度はサイクロン式が使いづらく感じるようになった、とめがねさん。

「義実家家族の長い髪の毛が、サイクロンの内部に絡まってしまうのです。たまったゴミを捨てるのに手間取るようになりました。私たちの家でも同じ掃除機を使っていますが、短髪なので気づかなかったのです」

サイクロン式と紙パック式、片付け方にあわせて使い分け

手強いホコリ掃除が落ち着いた今、めがねさんは義実家でも紙パック式掃除機に戻しました。

「サイクロンは紙パックのコストがかからず、ストックも必要なし。定期的に洗う必要はありますが、自分できれいにできるしさっぱりして気持ちがいいです。義実家の初期片付けのように、広い範囲の掃除なら断然サイクロンが便利」

いっぽうで、通常の掃除なら紙パックでじゅうぶん。

「ホコリはそれほど一気にたまらないので、交換頻度も高くありません。簡単だし、洗う手間もなく衛生的。サイクロンがついていないほうが、収納もすっきりです」

家の状態に合わせて、どちらも使えるのがいい。マキタの掃除機を選んでよかった、とめがねさんはいいます。掃除機の買い替えを検討していて、近々大がかりな実家掃除などを控えている方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。