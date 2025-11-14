11月13日、5人組アイドルグループ「Aぇ! group」が、特別音楽番組『ベストヒット歌謡祭2025』（日本テレビ系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、活動休止中の草間リチャード敬太を匂わせる場面があり、ファンが感激の声をあげている。

宮根誠司とウエンツ瑛士がMCを務め、大阪城ホールで3時間生放送された同番組。Aぇ! groupは番組終盤に出演し、『Hello』を歌唱した。疾走感のあるメロディーにあわせたパフォーマンスを披露したが、放送後のXでは

《誠也くんのエクステ…リチャの？？》

《リチャのエクステみたいな感じに見えたから意識してるのかな》

《お末のヘアアレンジに勝手にリチャを感じてしまってあかん》

など、末澤誠也に注目する声が聞かれていた。

Aぇ! groupでは、10月4日に草間が公然わいせつ容疑で逮捕され、芸能活動を休止して以降、4人で活動している。今回の4人のパフォーマンスから、草間の存在を感じさせる場面もあったようだ。

「末澤さんは後ろの髪を青色のゴムのようなもので束ねていたのですが、これが草間さんのエクステではないかと考えたファンがいたのです。草間さんは青いエクステを加えた長い髪型にしていた時期がありました。そのため、末澤さんが草間さんの存在を匂わせているように感じたのかもしれません」（芸能記者）

この日、草間は、公然わいせつ罪で東京簡易裁判所に略式起訴されたことが報じられた。依然として復帰の行方が見えないなか、4人は草間の不在を埋めるようなパフォーマンスを見せていたという。

「曲の歌い出しの草間さんパートは、佐野晶哉（まさや）さんが代わりに歌唱しました。その際、SNSでは、佐野さんの声がふだんよりやや低く、草間さんの声によせたのではないかという指摘もあがっていたのです。

草間さんの抜けた穴をカバーする4人のパフォーマンスから、彼の居場所を守ろうとしているように感じたファンも多かったのでしょう」（同）

もう一度、ファンの前で5人そろった姿を見せられるか。