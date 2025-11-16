【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年11月17日〜11月23日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月17日〜11月23日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では引っ込んでいないようにします』
｜総合運｜ ★★★☆☆
とても良い意味で「自分の考えは正しい」と自信を持てています。たとえ努力が報われなくても、達成させたい目標を捨てないでしょう。仕事や公の場では避けていく内容のものもあるようです。全てにチャレンジするより、周囲の人達が喜ぶものを選んでいくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の中でズルいと思って、取らなかった方法もこれからは取っていきます。遠慮をすることで大事な人を逃してしまうことを恐れて、行動力をアップさせていくでしょう。シングルの方は、狭い世界より広い世界が好きな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が他のことよりもあなたの理想に近づこうとしています。
｜時期｜
11月18日 ゆったりとした気持ちでいられる ／ 11月21日 戻ってくる人がいる
｜ラッキーアイテム｜
映画館
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞