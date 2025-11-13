この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【インド】ルピー安で断続的な為替介入を実施！88.8ルピーが防衛ライン！それでも通貨安は止まらない」と題した動画を公開。インドで続く通貨ルピー安と、それに対する中央銀行の為替介入について解説した。



モハP氏はまず、インドが通貨安に見舞われており、中央銀行が為替介入で支える展開になっていると説明。インド準備銀行（RBI）は9月後半以降、複数回にわたって為替介入を実施しているとみられる。特に「88.8ルピー」が重要な防衛ラインとして設定されているという。一度は介入により87.7ルピー台まで持ち直したものの、再び下落し、88.8ルピーをめぐる攻防が続いている状況を指摘した。



為替介入の根拠として、モハP氏は外貨準備高の減少を挙げる。インドの外貨準備高は2025年9月19日時点で5817億ドルだったが、10月31日には5646億ドルに減少。1ヶ月強で171億ドル、約3%の外貨準備を使った計算になる。このペースが続けば年間で4割弱が失われる可能性があり、決して小さな規模ではないと警鐘を鳴らした。



では、なぜルピー安は止まらないのか。モハP氏は、インドが慢性的な貿易赤字国であることに加え、トランプ政権による関税の影響を指摘する。インドがロシア産の原油を輸入していることへの対抗措置として、米国から高関税をかけられていることが、経常収支の悪化、ひいてはルピー安につながっていると分析した。さらに、インフレ率は落ち着いているものの、利下げをすればさらなる通貨安を招くため、金融政策も手詰まりの状態にあるという。この板挟みの状況から、インド政府は為替介入に踏み切らざるを得ないと結論付けた。