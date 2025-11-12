「グランツーリスモ７」DLC「パワーパック」12月4日発売。新コース、車種など追加の無料アプデ「Spec III」も【State of Play】
ソニーインタラクティブエンタテインメントは、レース「グランツーリスモ７」のDLC「パワーパック」を12月4日に発売する。
「パワーパック」では、世界各地の自動車文化やモータースポーツの伝統に着想を得た、20カテゴリー・全50レースが追加。プラクティス、予選、決勝を通して戦う、フルセッションのレース時間体験「レースウィークエンド」や“グランツーリスモ・ソフィー3.0” によるテール・トゥ・ノーズの接近戦、5億 Cr.のインゲームクレジットが含まれている。
また、12月には新たなコースや車種、機能を追加する無料アップデート「Spec III」の配信も予定されている。
□PS Blog「『グランツーリスモ７』の新DLC「パワーパック」が12月4日（木）発売！」【State of Play | 12.11.2025 [日本語 - JAPANESE]】
