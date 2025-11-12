現役歯科医師・木村隆寛「自己管理が鍵！歯茎が下がりやすい人の特徴を語る」
歯と歯茎の健康に悩む人は多いが、現役歯科医師の木村隆寛氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【知らないと損】歯茎が下がっていきやすい人や下がり続ける人の共通点とは？」と題し、歯茎が下がってしまう理由や予防策について詳しく解説した。
木村氏は「歯茎が下がってしまう人の共通点とかあったりされますか？」という質問に、「痩せている人は歯茎が下がりやすい」と独自の見解を明かす。痩せ型で骨や組織が薄い人は、遺伝的な要素も含め「歯茎下がりが気になりやすい」と述べ、一方で「顎骨がガッチリしていて、歯茎も分厚い人は減りにくい」など、バイオタイプによる違いに触れた。
また、歯茎が下がる要因として、噛み合わせの問題や歯周病、矯正治療の影響にも言及。「噛み合わせがずれていると、どんな処置をしても歯茎が下がってしまいやすい」「歯周病は下がった歯茎がさらに下がるリスクがあり、“現状維持できれば良かったな”ぐらいに考えておくべき」と警鐘を鳴らす。
さらに矯正に関しても「矯正治療が長期化すると骨や歯茎にダメージが出やすいので“矯正はなるべく短期化に”」とコメントした。
日々のケアについては「強く磨きすぎると歯茎が下がる一因なので、優しく丁寧に」がポイントだとアドバイス。そのうえで、歯茎が下がることで「物が挟まりやすくなったり、見た目の変化や自尊心の低下、虫歯や歯周病のリスク増大」にも発展しやすいと注意を促した。
最後に「自分の歯茎や噛み合わせを把握して、今からできることを地道に続けることが大切。今から対策を意識しておけば、これ以上減らないようにできる」と締めくくった。
