SNSで万バズ！長谷川あかりさんの『酒蒸しハンバーグ』手が汚れない革命レシピ

『ハンバーグ』のレシピ

手を汚さず、洗いものも最小限で作れるハンバーグをめざして

たどり着いたレシピです。

うまみたっぷりのミニトマトとバターのソースで。

材料（2人分）

〈肉だね〉

合いびき肉……220g

ベーコン……1/2枚

にんにくのすりおろし……小さじ1/4

牛乳……1/2カップ

片栗粉……小さじ1

塩……小さじ1/2

砂糖……小さじ1/2

ナツメッグ……6ふり

ミニトマト……10〜12個（約180g）

オリーブオイル

バター

料理酒※

※料理酒ではなく清酒を使用する場合は、塩少々をたしてください。

作り方

（1）肉だねを作る

ベーコンはキッチンばさみで細かく刻む。直径22cmのフライパンに肉だねの材料を入れ、粘りが出るまでゴムべらなどで練り混ぜる。

（2）成形する

ラップを広げて中央にオリーブオイル少々をたらし、（1）の肉だねの1/2量をのせる。包んで小判形に成形する。残りも同様にして成形する。フライパンはペーパータオルでさっと拭く。ミニトマトはへたを取る。

（3）焼く

フライパンにバター15gを入れて中火にかけ、（2）の肉だねのラップを取って並べ入れる。3分ほど焼いて返し、料理酒1/4カップを加えてふたをし、5分蒸し焼きにする。ミニトマトを加えて再度ふたをし、さらに5分蒸し焼きにする。器に盛り、フライパンに残った汁をかける。

好みの野菜やきのこをつけ合わせにしても

ソースがわりのミニトマトは必須ですが、他の食材を加えてつけ合わせにしても。秋は旬のきのこがおすすめです。しいたけ、エリンギ、しめじ、まいたけなど、好みのきのこを1/2パックほど食べやすく切り、ミニトマトを加えるタイミングでいっしょに入れてください。

