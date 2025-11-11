SNSで万バズ！長谷川あかりさんの『酒蒸しハンバーグ』手が汚れない革命レシピ
定番メニューにひと工夫。むずかしい作業やめんどうなことはナシ。令和版「きほんの料理」を、人気の料理家・長谷川あかりさんに教えてもらいます。＞＞バックナンバーはこちらから私のハンバーグのテーマは、とにかく手を汚さないこと！ 肉だねはゴムべらで練り、ラップで包んで成形します。洗いものを極力少なくするため、フライパンをボール代わりに。ベーコンの粗いみじん切りにはキッチンばさみを使えば、包丁とまな板もいらないんです。ソースを別で作ったりはしません。蒸し焼きのタイミングでミニトマトを加えるだけで、肉汁とバター、とろけたトマトのうまみと酸味があいまって、おいしいソースになります。味と効率を追求しながら繰り返し作った、とっておきレシピです。
『ハンバーグ』のレシピ
手を汚さず、洗いものも最小限で作れるハンバーグをめざして
たどり着いたレシピです。
うまみたっぷりのミニトマトとバターのソースで。
材料（2人分）
合いびき肉……220g
ベーコン……1/2枚
にんにくのすりおろし……小さじ1/4
牛乳……1/2カップ
片栗粉……小さじ1
塩……小さじ1/2
砂糖……小さじ1/2
ナツメッグ……6ふり
ミニトマト……10〜12個（約180g）
バター
料理酒※
※料理酒ではなく清酒を使用する場合は、塩少々をたしてください。
作り方
ベーコンはキッチンばさみで細かく刻む。直径22cmのフライパンに肉だねの材料を入れ、粘りが出るまでゴムべらなどで練り混ぜる。
ラップを広げて中央にオリーブオイル少々をたらし、（1）の肉だねの1/2量をのせる。包んで小判形に成形する。残りも同様にして成形する。フライパンはペーパータオルでさっと拭く。ミニトマトはへたを取る。
フライパンにバター15gを入れて中火にかけ、（2）の肉だねのラップを取って並べ入れる。3分ほど焼いて返し、料理酒1/4カップを加えてふたをし、5分蒸し焼きにする。ミニトマトを加えて再度ふたをし、さらに5分蒸し焼きにする。器に盛り、フライパンに残った汁をかける。
好みの野菜やきのこをつけ合わせにしても
ソースがわりのミニトマトは必須ですが、他の食材を加えてつけ合わせにしても。秋は旬のきのこがおすすめです。しいたけ、エリンギ、しめじ、まいたけなど、好みのきのこを1/2パックほど食べやすく切り、ミニトマトを加えるタイミングでいっしょに入れてください。長谷川あかり
