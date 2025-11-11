BTSのJUNG KOOK（ジョングク）を前面に出した、米ファッションブランドのカルバン・クライン（CK）が、中国国際輸入博覧会に初参加した。

8日に中国上海で開かれた中国国際輸入博覧会（CIIE）で、CKが初めて参加し、JUNG KOOKの最新キャンペーンをメイン広報コンテンツとして掲げた。

韓国メディアのスターニュースは11日「5〜10日に上海国家展示コンベンションセンターで開催された中国国際輸入博覧会は、中国商務部と上海市政府が毎年主催する大規模な国際行事。今回の第8回博覧会には、155カ国と地域、国際機構が参加した。世界500大企業と業種別先導企業290社が参加し、歴代最大規模を記録した」と報じた。

CKは今回初めて参加し、JUNG KOOKの新しいキャンペーン写真と映像を大型スクリーンを通じて披露し、大きく注目された。同メディアは、海外のファンたちのネット上の反応を紹介した。

「博覧会にデビューするためには、当然最高のブランドアンバサダーを使わなければならない。カルバン・クラインは、誰が自分たちの最高の資産であるかを知っている。JUNG KOOKは常にメインアトラクションです」「わあ、これは本当に素晴らしいです。JUNG KOOKが、このように大きく広報されるのが本当に良いですね」「JUNG KOOK、パーフェクト」などだった。

また同メディアは「カルバン・クラインが、アジア最大規模の輸入博覧会デビューでJUNG KOOKのキャンペーンを前面に出したのは、彼のグローバルな影響力とブランド価値を示すもので、特に中国市場での商業的なパワーを証明したものとみられる」と分析した。