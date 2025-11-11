【前後編の前編／後編を読む】「仲良しご近所さん」との奇縁を知って45歳夫は“うつ”状態に… 異色の結婚観にも影響されはじめた夫婦の行き着く先は

このところ、一夫一妻制度が息苦しいという声を多くの人から聞くようになった。以前からそう思っている人はいるのに口に出せなかったのか、あるいは急激にそういう人が増えたのかはわからない。ただ、YouTuberのヒカル夫妻がオープンマリッジを公表したこと、一方で新政権によって選択的夫婦別氏制度が遠のいた実感があることなどから、「いったい、結婚って何なんだ」と人々の感覚が刺激された感は否めない。

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

「うちの妻が最近、結婚が息苦しいと言いだしているんです」

「自分は結婚には向かない」と思っていた実さんだが…

倉木実さん（45歳・仮名＝以下同）はそう言った。見るからに実直そうな男性だが、彼を紹介してくれた共通の友人は、「倉木は、まじめそうに見えてそうでもないんじゃないかと僕は考えている。最近、なんだかいろいろ悩んでいるみたいだから話を聞いてみてくれないかな」ということだった。

ところが実際に会ってみると、妻からの「結婚が息苦しい発言」に悩んでいるという。友人であっても知らないことは多いのだろう。

妻と出会ったのは20年余前、上司と不倫中の身だった

実さんと妻の遼子さんが知り合ったのは21年前だ。新卒で入った会社の同期だったため、たびたび集まっているうちに親しくなった。結婚したのは28歳のときだ。

「僕は、自分が結婚には向かないと思っていたんです。うちの両親は離婚しているし、離婚前の壮絶なケンカもはっきり覚えているから。でも遼子が妊娠したので踏ん切りがつきました」

遼子さんのほうも「どうしても実さんではなくてはならない」というわけではなかったようだ。というのもふたりは周りが恋人関係と見なすようになってからも、実際は友人関係だった。遼子さんは上司と不倫していたのだ。その愚痴を、実さんはときどき聞かされていた。

「ドラマみたいに、上司と別れてオレと一緒になろうなんていうような侠気は僕にはなかった。上司と不倫なんて、何の得にもならないことはやめたほうがいいとずっと言っていたんです。あるとき、彼女が上司から『妻に疑われている。しばらく会わないでおこう』と言われてショックを受け、会社にバラすと息巻いているのを押しとどめてから関係が変わった」

毎日が恐怖の連続だった

遼子さんは「もう生きていけない」と落ち込み、会社を休みがちになった。実さんは、友だちとして放っておくわけにいかず、かといって誰かに相談することもできず、ひとりで必死に彼女を立ち直らせようとした。その結果の「関係」であり、妊娠発覚であり、さらにその結末としての結婚となった。

「結婚なんてしたくない、しなくていい、同情されて結婚なんて嫌だと彼女は言ったんです。子どもは堕ろすとか、ひとりで産むとか迷走していました。そう言われると、『いや違う、僕がきみを好きなんだよ、僕と君の子を一緒に育てよう』とムキになって説得してしまった。若かったんですよね」

彼はそう言って苦いものを噛みしめたような表情で笑った。ただ、あの頃は毎日が恐怖の連続だったとも振り返る。

「彼女が会社に来ていないと、僕に黙って中絶したのではないかと不安になった。結婚生活に自信があったわけでも、どうしても子どもがほしいと思っていたわけでもないのに、なぜか彼女に宿った命を守らなくてはと使命感にかられた。動物としての本能なのかもしれませんね。不思議な感情が僕の中に生まれていた」

実さんが「結婚には向かない」と思っていた理由

実さんには5歳年下の弟がいる。両親が離婚したとき、彼は10歳、弟は5歳だった。そして彼は母に、弟は父に引き取られて、それきり会っていなかった。父はその後、海外へ移住したらしく、消息がわからなくなった。かわいがっていた弟がどうなったのか、彼はずっと気にしていて、のちに母に尋ねたこともあるのだが、母は「知らない」と短く答えた。

「離婚の原因も、その後の父と弟の動向も僕にはいっさい知らせてくれなかった。子どもにとって、きょうだいと離ればなれにさせられるのはつらい。せめて連絡がとれる状態にしておいてくれればよかったのに。そういう意味で、僕はいまだに両親を恨んでいます。離婚したのはかまわないけど、その後の子どもの気持ちをどうして考えてくれなかったのか」

だから結婚などしない、向いていないと決めつけていた実さんだが、自分の子への執着は、自分でも驚くほどだった。

パーティを抜け出した妻

根負けした遼子さんが彼のプロポーズを受け入れたのは妊娠5ヶ月になってから。彼女はそのまま退職し、ふたりは28歳のときに婚姻届を出した。すでに安定期に入っていたので親しい友人や同僚を呼んで簡単なパーティを開いた。

「パーティもお開きになるころ、遼子が『ちょっとお手洗い』と席を外したんですが、なかなか戻ってこない。新郎新婦がいないとまずいし、遼子が体調を崩したのかもしれないと心配になって探しに行きました」

そこで彼が見たのは、物陰でキスをしている妻の姿だった。相手は例の上司である。カッと頭に血が上ったが、実さんは踏みこむことができなかった。代わりに音を立ててドアを開閉した。少し離れたところで待っていると、遼子さんがあたかもトイレから出てきたかのように現れた。

「具合が悪いのかと思って心配したよと言ったら、ごめんなさいって。泣いたような顔をしていました。遼子の肩越しに奥を見ると、例の上司とチラッと目が合いました。ぶん殴ってやろうかと一瞬、思ったんですが、なぜか『彼もつらいのかもしれない』と思っちゃったんですよね。もしかしたら彼、本当に遼子のことが好きだったけど離婚できない状況だったのではないか。そうだとすれば、奪ったのは僕のほうなんじゃないかと感じて。それだけ僕は彼女との関係に冷静だったんでしょうね」

遼子さんは、見られていた可能性など考えもしなかったのか、あるいはそれでもかまわないと思ったのか、悪びれもせず堂々としていた。嫉妬とか恋愛感情とかを越えたところで、彼は遼子さんに心を寄せた。「こういう人なんだという納得感」と彼は言った。

結婚後も不倫は継続？それはないのではと実さん

結婚生活は日々、淡々と進んでいったが、遼子さんがこだわっていたのは「自分が稼いでいないこと」だった。お腹が目立つようになっていたので新しい仕事も簡単には見つからない。とりあえず出産して育児が落ち着いてから仕事を見つければいいんじゃないと提案したのだが、彼女は納得しなかった。

「人に食べさせてもらうのは嫌だって。そこは妙に頑固でしたね。すぐに在宅でできる仕事を始めたと言っていました。無理しないようにしてほしかった」

甘い新婚生活ではなかったが、べたついたところのない彼女に、実さんは徐々に惹かれていった。例の上司とのキスシーンを思い返すと、そこには自分たちにはない濃厚さがあったなとは感じたが、それは組み合わせの問題としてしかたがない。

「結婚後も彼女と上司の不倫が続いているのではないかという不安はありませんでした。彼女はおそらく気持ちを切り替えていると信じていたから。最後のキスだったんでしょう。彼女が一生、それを思い出として抱えていくなら、それは僕が入り込む余地のない感情ですからね」

理屈としては正しいのだろうが、実さんは無理をしてきたのではないか。そんなふうに考えさせられた。

＊＊＊

不倫中の身であった遼子さんを妻に迎え、妊娠中でも上司とキスをする彼女を受け入れ、しかも上司に“同情”すら寄せる……。見ようによっては器の大きさを感じさせる実さんだが、なぜ今になって「息苦しい」と妻に言われるようになってしまったのか。【記事後編】で紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部