東京23区のマンション家賃が過去最高を更新し続けています。「このまま家賃を払い続けるのはもったいない」と、不動産購入を真剣に検討し始める人も少なくありません。

資産価値が上昇し続ける今、論理的に考えれば「購入」が正解のように思えます。しかし、本当にそうなのでしょうか？

「賃貸か、購入か」。この永遠のテーマに対し、らくだ不動産株式会社の取締役副社長COOである山本直彌さんと、一級建築士でもある不動産エージェントの佐藤健斗さんが、あえて「プロ個人の見解」として、それぞれの判断軸を語ります。



◾️「今は賃貸」を選ぶ理由：人生の“自由度”を優先する

意外にも、「今の自分なら賃貸を選ぶ」と語るのは佐藤さんです。



「もちろん、資産形成の観点から購入のメリットは重々承知しています。ただ、今の自分はまだ人生の“自由度”を最大限に確保しておきたい、という気持ちが強いです」（佐藤さん）

佐藤さんは現在独身で、ライフステージや生活の拠点がまだ定まっていないと感じています。

「結婚や出産といったライフイベントはもちろん、将来的にもずっと首都圏に住み続けるかどうかも分かりません。不動産を購入することで、その場所に『縛られる』感覚よりも、身軽に動ける状態を優先したい。だから今は賃貸を選んでいます。もちろん、これは一時的な選択で、将来的には必ず購入するつもりです」（佐藤さん）



◾️「気持ちは購入、現実は賃貸」のジレンマ

一方、「気持ちの上では購入したいが、現実を考えると今は賃貸」と山本さんは語ります。



「私自身、過去に2度の売買を経験した結果、自分が家選びで『利便性』よりも『自分が本当に住みたいか』という感覚を重視するタイプだと分かりました。しかし、今の自分は仕事中心のライフスタイル。仕事の効率や機動力を考えると、感覚的に選びたい物件と、現実的に住むべき物件の間にギャップがあります」（山本さん）

山本さんは、仕事への集中を最優先するため、現在はあえて「賃貸」という選択をし、身軽さを確保していると言います。

「もちろん、人生が落ち着いたなと思えるタイミングが来れば購入するでしょう。ですが、今はまだその時ではない、という判断です」（山本さん）



◾️「家賃はもったいない」は正論、でも…

「家賃を払い続けるのはもったいない」というロジックは、資産形成の面では正論です。しかし、両氏は「人生は理屈だけでは動かない」と口を揃えます。

「メディアでは『今すぐ買うべき』『賃貸こそ正義』といった極端なポジショントークが目立ちますが、本来、この問題に唯一の正解はありません。大切なのは、外部の要因に流されるのではなく、自分自身がどう生きたいのか、どんな感覚を大切にしたいのか、という内面的な判断軸です」（山本さん）



【まとめ】

「賃貸か、購入か」という選択は、単なる損得勘定ではなく、その人のライフスタイルや価値観そのものを反映する問いと言えます。

「住宅は、人生の目的ではなく、あくまで人生を豊かにするための”手段”です」という山本さんの言葉通り、外部の喧騒に惑わされず、自分自身が本当に納得できる選択をすることが、最も後悔しない道筋と言えるでしょう。

