今さら聞けない、中国が「ドル建て国債」を発行し続ける本当の理由。1210億ドルの需要が集まる裏側とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【中国経済】また中国がドル建で国債発行！需要が1210億ドルも集まる！何が起こっているのか」と題した動画を公開。脱ドル化を進めているはずの中国が、なぜドル建ての国債を発行するのか、その背景と意図をモハP氏が解説した。
モハP氏によると、中国は11月6日に香港市場で40億ドル（約6000億円）規模のドル建て国債を発行した。これに対し、発行額の3倍以上となる1210億ドルもの旺盛な需要が集まったという。驚くべきは、その利回りが米国債とほぼ同水準だったことだ。氏は「3年債の利回りは米国債と一緒、5年債も米国債よりわずか0.02%高いだけ」と指摘。これは、投資家が中国国債を米国債とほぼ同等の安全性と評価していることを意味する。
では、脱ドル化を進める中国が、なぜドル建てで資金を調達するのか。モハP氏は、その主な目的は「政府の資金調達よりも、中国企業がドル建てで社債を発行しやすくするための“指標”作りだ」と解説する。政府が発行する国債の利回りが基準となることで、各企業は自社の信用力に応じた金利（上乗せ金利）を設定しやすくなり、国際市場でのドル資金調達が円滑になるという仕組みである。
一方で、この動きはアメリカの信用力が相対的に低下していることの表れでもあるとモハP氏は分析する。投資家が分散投資の観点から、ほぼ同じ利回りでも中国の国債を購入しているという事実は、基軸通貨であるドルの絶対的な地位に変化が生じている可能性を示唆している。今回の国債発行は、中国がドル体制を利用しつつも、自国企業の国際的な活動を支えるためのしたたかな戦略の一環であるといえるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
チャンネル情報
【世界経済情報】モハPチャンネル ●元機関投資家による、世界の経済ニュースをわかりやすくお伝えするチャンネルです。 ●特に、金融市場で起こっていることを、金融に詳しくない方にもわかるように解説しています。 ●また、日本のメディアではあまり報道されない、国際情勢についても情報発信しています。