　タレントのスザンヌ（39）が、9日放送された読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜　前11：40）に出演し、本名を明らかにした。

　スザンヌは芸名で、「エストニア出身のスザンヌっていう設定があったんですよ」とデビュー当時を告白。ドッキリ番組で「（実は）山本紗衣でしたっていうドッキリをしたら、そのまんまスザンヌっていう芸名になった」と振り返った。

　ネットでは「日本人っぽくなった」などと書かれるという。かつてを「化粧も濃かったし、髪も明るかったから」とし、「今、山本に寄ってきた」と笑いを誘った。

　スザンヌは熊本県。『クイズ!ヘキサゴンII」などで活躍し、現在は旅館を経営するなど実業家の顔も持つ。