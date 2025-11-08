「衣替えで運気は変えられます」人気占い師が指南する「12星座別・開運ファッション」

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







12星座別・11-12月の「運が良くなる服」

東京では木枯らし一号が吹き、季節が一歩先へ進んだ感がありますね。寒さに備え、ぜひワードローブの再確認を。今回は12星座別に11月と12月のラッキーファッションアイテムをぷりあでぃすさんからお届け。







【12星座別・開運ファッション】

・おひつじ座（3.21-4.19） ＞ ゴールドのアクセサリー

・おうし座（4.20-5.20） ＞ ビターブラウンのアイテム

・ふたご座（5.21-6.21） ＞ デニムアイテム

・かに座（6.22-7.22） ＞ リボンデザインのシャツ

・しし座（7.23-8.22） ＞ 肌ざわりのいい素材のトップス

・おとめ座（8.23-9.22） ＞ アイウエア

・てんびん座（9.23-10.23） ＞ ファー素材のスリッポン

・さそり座（10.24-11.22） ＞ ストライプ柄のアイテム

・いて座（11.23-12.21） ＞ ヴィヴィッドピンクのアイテム

・やぎ座（12.22-1.19） ＞ 存在感のあるリング

・みずがめ座（1.20-2.18） ＞ ドット柄のアイテム

・うお座 （2.19-3.20） ＞ ヴィンテージライクなアイテム







