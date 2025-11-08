料理好きが絶賛！レンチングラタンに白パン、スコーンまで自慢の料理が大集合

クックパッドアンバサダーのリアルミーティングの様子をご紹介

クックパッドでは、9月に「クックパッドアンバサダー2025」のみなさんをお招きして、自慢のレシピをその場で調理して披露するイベント「クックパッドアンバサダー リアルミーティング」を開催しました。

クックパッドアンバサダーとは？

レシピ投稿などの活動を通して、クックパッドと一緒に「料理の楽しさ」を発信してくれるユーザーのみなさんが「クックパッドアンバサダー」です。今回は2025年のアンバサダーをクックパッドのオフィスにご招待しました。

当日はクックパッドオフィスのキッチンで、おすすめのレシピを実際に調理していただきました。

みなさんの手際のよさは、見ていたスタッフが惚れ惚れしてしまうほど。あっという間に、おいしそうなお料理が出来上がっていきます。

料理の完成後は試食会がスタート！おいしい料理に舌鼓を打ちながら、料理の話で盛り上がりました。

工夫が光る！アンバサダー自慢のレシピ

では、リアルミーティングでアンバサダーさんが実際に作ったレシピをご紹介します。どれもアンバサダーさんが編み出した「おいしく仕上げるための工夫」がこもった自信作のレシピ。気になった料理は、ぜひ実際に作ってみてくださいね。

▼レンチンとは思えない完成度！「ひき肉ポテトのレンジチーズ蒸し」

nobさんが作ってくれたのは、電子レンジだけで完成する簡単チーズ蒸しレシピ。ほんのり効いたカレー粉が食欲をそそるおいしさで「レンチンとは思えない！」と会場から歓声が上がるほど。グラタン皿で直接調理できるから、洗い物が少ないのも嬉しいレシピです。

▼発酵は冷蔵庫でOK。みんなが絶賛の「ふわふわ白パン」

AyakoOOOOOさんが作ってくれたのは、冷蔵庫で低温発酵することでふわふわに焼き上がる手作りパンです。



なんと今回のアンバサダーミーティングをきっかけに、元のレシピをさらにわかりやすく、詳しくした新バージョンのレシピを投稿してくれました。

ふんわり焼き上がった白パンは、その場にいたアンバサダーが絶賛！



▼寝かせるのがコツ◎「スコーン＆クロテッドクリーム」

「みんなにおいしいのを食べてもらいたいから」と、ミーティング当日は早めにキッチンに来てくれたHIROマンマさん。スコーン生地を寝かせる時間をとることで、驚くほどサクサクふわふわな仕上がりになるのだそう。焼きたての香ばしい香りが会場を包みました。



HIROマンマさんはスコーンと一緒に楽しんでほしいと、クロテッド風クリームも用意してくれました。レシピには植物性生クリームを使うと書いてありますが、この日はちょっとリッチに動物性生クリームで仕上げてくれました。スコーンとの相性は抜群です！

料理の楽しさを再実感できました

それぞれのアンバサダーの個性が光るレシピが集まった今回のリアルミーティング。レシピを通して、おいしいものを楽しんでほしいというレシピ作者さんの思いがたっぷりの素敵なイベントとなりました。





参加してくださったクックパッドアンバサダーのみなさん、楽しい時間をありがとうございました！