YouTuberになに「どんどん短くなっていく」新ヘアに反響続々「美人度増してる」「似合いすぎ」
【モデルプレス＝2025/11/08】人気YouTuber・になにが11月7日、自身のInstagramを更新。ヘアカットした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】164cm54kgの美女「どんどん短くなっていく」ばっさりカットの新ヘア
◆になに、ミディアムヘアからさらにカット
10月10日の投稿で、ミディアムヘアにしたことを報告していたになに。今回の投稿では「また切ってやったぜ、どんどん短くなっていく、来年は坊主かな」とコメントし、再びヘアカットした姿を公開した。胸まであった髪は鎖骨ほどの長さまで短くなり、顔まわりにはレイヤーが入っている。
◆になにの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美人度増している」「坊主で笑ったけど、似合いそうで怖い」「短めヘアも似合いすぎる」「なんかどんどん大人っぽくなってる」「また1か月後に短くなるのでは」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
