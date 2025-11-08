札幌vs大分 スタメン発表
[11.8 J2第36節](プレド)
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 1 菅野孝憲
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 16 長谷川竜也
MF 27 荒野拓馬
MF 33 近藤友喜
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 51 高木駿
DF 4 中村桐耶
DF 25 大崎玲央
DF 50 浦上仁騎
MF 10 宮澤裕樹
MF 11 青木亮太
MF 35 原康介
FW 71 白井陽斗
FW 90 マリオ・セルジオ
監督
柴田慎吾
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 3 デルラン
DF 30 戸根一誓
MF 6 三竿雄斗
MF 10 野村直輝
MF 14 池田廉
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 38 天笠泰輝
FW 11 グレイソン
控え
GK 32 濱田太郎
DF 31 ペレイラ
DF 44 吉田真那斗
MF 5 中川寛斗
MF 8 落合陸
FW 13 伊佐耕平
FW 21 鮎川峻
FW 29 宇津元伸弥
FW 39 有働夢叶
監督
竹中穣
