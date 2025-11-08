[11.8 J2第36節](プレド)

※14:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 1 菅野孝憲

DF 2 高尾瑠

DF 15 家泉怜依

DF 47 西野奨太

MF 3 パク・ミンギュ

MF 6 高嶺朋樹

MF 7 スパチョーク

MF 16 長谷川竜也

MF 27 荒野拓馬

MF 33 近藤友喜

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

控え

GK 51 高木駿

DF 4 中村桐耶

DF 25 大崎玲央

DF 50 浦上仁騎

MF 10 宮澤裕樹

MF 11 青木亮太

MF 35 原康介

FW 71 白井陽斗

FW 90 マリオ・セルジオ

監督

柴田慎吾

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 2 岡本拓也

DF 3 デルラン

DF 30 戸根一誓

MF 6 三竿雄斗

MF 10 野村直輝

MF 14 池田廉

MF 16 茂平

MF 18 野嶽惇也

MF 38 天笠泰輝

FW 11 グレイソン

控え

GK 32 濱田太郎

DF 31 ペレイラ

DF 44 吉田真那斗

MF 5 中川寛斗

MF 8 落合陸

FW 13 伊佐耕平

FW 21 鮎川峻

FW 29 宇津元伸弥

FW 39 有働夢叶

監督

竹中穣