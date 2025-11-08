伝説のキャバ嬢・愛沢えみりが生い立ちを告白。「2歳から4歳まで祖母の元で暮らしていた」「家族と誰とも連絡取らずに東京行った」など赤裸々に明かした。

【映像】可愛すぎる幼少期やギャル時代の愛沢えみり（複数カット）

11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは益若つばさ。

今回密着したのは、体外受精でシングルマザーの道を選んだ“伝説のキャバ嬢”愛沢えみり（37）。愛沢は2日間で売上2億5000万円を達成し引退の花道を飾った記録を持つ。

愛沢は現在、約6億円で購入した約260平米の4SLDKタワーマンションで2人の子どもと暮らしている。両親には頼らずシッターにサポートを依頼。シッター代は多い時で月100万円を超えるが、両親と良い距離感を保つためには必要な出費だという。

愛沢は1988年横浜生まれ。母は専業主婦だったが、妹が生まれると自我の強い愛沢の育児に手が回らなくなり、愛沢は2歳の頃から広島の祖母の元で暮らすように。

4歳からは再び両親の元へ。父親は医者家系だったが愛沢は勉強に興味が持てず、高校卒業後すぐ「家族と誰とも連絡取らずに東京行った。音信不通」と家族との関係は断絶した。

キャバクラで働くようになった愛沢は「鬼営業マンでした。ずっとメールしていた」と回顧。東京・歌舞伎町で瞬く間に頭角をあらわすと、20歳で店のNo.1、23歳で歌舞伎町のNo.1に。1日で売上2,800万円を達成するなどその後も数々の記録を打ち立て、“伝説のキャバ嬢”と呼ばれる快進撃を続けた。