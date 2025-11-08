4月にはインスタグラムで妻のケイラさんの第1子妊娠を報告も…

ドジャースのアレックス・ベシア投手が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムで長女が死去したことを明かした。

インスタグラムに夫妻と長女の手の写真を投稿。「僕たちの小さな天使。永遠に愛しているし、あなたはいつも私たちと一緒にいるよ。僕たちの美しい娘は、10月26日に天国へ旅立った。僕たちが感じているこの痛みを言葉で表すことはできない。しかしながら、僕たちは彼女を心の中に抱きしめ、共に過ごしたすべての瞬間を大切にしています」と報告した。

続けて「この時を迎える中で、理解と支援をしてくれたドジャースに感謝する。僕たちのベースボールファミリーは、僕たちのために姿を見せてくれて、彼らの存在がなければ、この日々を乗り越えることはできなかっただろう」とし、同僚らの支援に感謝。「また、ドジャーネーション、ブルージェイズの皆さん、そしてすべての野球ファンの皆さん、愛と支援をありがとう。皆さんからのメッセージやコメント、投稿のひとつひとつを拝見した。それが僕たちに大きな安らぎをもたらしてくれた」と、ファンやメディアにも気遣いを見せた。

最後に「ケイラとスターリングのために尽力してくださったシーダーズ・サイナイ（病院）とすべての医療スタッフの皆さんに心から感謝したい。出会ったすべての方たちは、本当に素晴らしかった。愛をこめて、べシア一家より」と締めくくった。

4月にはインスタグラムで妻のケイラさんの第1子妊娠を報告。ベビー服が並び、エコー写真などが置かれた中でキスする幸せそうな写真を投稿していた。7月にも大きくなったおなかに手を当てたケイラさんとのツーショット写真を公開。夫妻は開幕シリーズのため3月に来日。ケイラさんは自身のTikTokに日本での日々を投稿して話題となっていた。

ベシアはワールドシリーズ直前の10月23日（同24日）に球団SNSが「心が痛むお知らせとなります。アレックス・ベシアと妻のケイラは深刻で個人的な家族の問題に対処するため、チームを離れました。ドジャース球団一同、ベシア家の皆様に心よりお見舞い申し上げます。今後の状況については改めてお知らせいたします」と発表。ポストシーズンでも力投を続けていたが、ロースターから外れることとなった。

2020年にマーリンズでメジャーデビュー。翌2021年2月にトレード加入し、今季はチーム2位の68試合に登板。ポストシーズンでも勝ちバターンの一角として起用され、7試合で2勝0敗4ホールドをマークしていた。6日（同7日）には球団オプション行使でチームの残留が決まっていた。（Full-Count編集部）