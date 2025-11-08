「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

あなたは、部下や後輩にこう聞いたことはありませんか。

・「いつも誰に相談していますか？」

一見、相手を気にかけているように見えるこの質問ですが、実は、よくない質問の典型例です。

その理由は、「いつも」という言葉が、事実ではなく思い込みを引き出してしまうからです。

「いつも」は、事実をあいまいにする

「いつも」という言葉は、一見具体的に見えて、実際には非常に曖昧です。

たとえば、同じ「いつも」でも、「週に1回話す人」もいれば、「月に1度、定期的に同じ話題について話す人」もいますよね。これらの両者について、「いつも話してます」と言う人がいます。

つまり、「いつも」は人によって意味が違うのです。

「思い込みベースの会話」はズレを生む

この言葉を使ってしまうと、相手の記憶ではなく、相手の主観や印象が答えとして返ってきます。

これはもう、“事実”ではなく“思い込み”です。

このような質問を使う人は、「相手の状況を理解したい」という善意から聞いていることが多いでしょう。

しかし、結果的には相手の“感覚”しか得られず、正確な情報にはたどりつけません。

賢い人は「直近の事実」から聞く

一方で、頭のいい人は「いつも」を使いません。彼らはまず、事実を確認することから始めます。

たとえば、次のように聞くのです。

・「最近、相談したのはいつ？」（When）

・「誰に、どんな内容を話した？」（Who／What）

このように聞けば、相手は思い出して答えるだけで済みます。考えさせる必要も、忖度させる必要もありません。事実が明確になることで、誤解もズレもなくなります。

「まどろっこしいように見えて、これが近道」

「いつ？」と聞くのは、一見まどろっこしく感じるかもしれません。

しかし、思い込みではなく事実をそろえるこの一歩が、会話を正確にし、信頼関係を深める最短ルートなのです。

「いつも」は便利な言葉ですが、会話の精度を下げる危険な言葉でもあります。

本当に頭のいい人は、感覚ではなく、事実で会話を組み立てます。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）