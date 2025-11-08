GPシリーズ第4戦・NHK杯

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は7日、大阪・東和薬品RACTABドームで開幕。ペアのショートプログラム（SP）で“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が71.52点を記録。初の70点超えを果たし、4位発進となった。9月の木下グループ杯で記録した66.27の自己ベストを5点以上更新。海外ペアからも「たまに怖いと思うくらい」と驚かれる急成長ぶりが得点にも表れた。

高さのあるリフト、スロージャンプも見事に決まるほぼミスのない演技。ハイタッチで喜びを分かち合った。キス・アンド・クライで得点を確認した時の心境について、長岡は「おお〜出たぁ〜って気持ち」と喜び、森口は「リフト、デススパイラルでレベルを落とした中、71点という点数をいただけた。まだまだ伸びしろがあるかなと思う」と手応えを口にした。

2023年5月に結成。同年のNHK杯のSPでは45.36点だったが、2年で実に25点以上も加算した。日本のペアは世界王者の“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がトップを走るが、その背中を追うようにして急成長。9月の五輪最終予選では3位となり、日本にペアで2組目の五輪出場枠をもたらした。

X上でも「ゆなすみPB5点更新ってすごい！」「進化半端ない」「今日一の衝撃」などと驚きの声が続出したが、海外選手もその成長ぶりを認める。サーラ・コンティとのペアでSP2位だったニッコロ・マチー（イタリア）は「毎年これからどんどん上手になっていくと思っている」と太鼓判。練習を共にする機会もあり「急速に成長している2人で、我々には聞こえないくらいの早さで上達していた。一緒にいるのがたまに怖いと思うくらい。今の調子で続ければ、彼らこそ未来を体現していると思う」と目を丸くしていた。



（THE ANSWER編集部）