¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óÅÅ·âÅÐ¾ì¡ªàÉüµ¢á¤Î¾ì¤Ï12¡¦29Î¾¹ñ¡Ö¤³¤ì¤«¤é»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ £·Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÎÂè£²»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢²¬ÅÄÂÀÏº¼ÒÄ¹¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¤Ï¤ª¤ê¤Ç£±Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉ½ÉñÂæ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¿¼¡¹Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¼Õºá¡£¡Ö¤¢¤ì¤«¤é»ä¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÔ¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì´¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î£±Ç¯´Ö¡¢²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¥×¥í¥ì¥¹°ìÂò¤Ç¤·¤¿¡£È¿¾Ê¤ä¤ß¤¾¤®¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¼«¿È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ï£³Ç¯Á°¤Î´ë²è¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤°ÊÍè¡¢ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¤Ç¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤·¤«¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Ìó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢´Ô¤·¡¢£±£²·î£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï£²£°£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë»Õ¾¢¡¦ÍÕ·î¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¡¢ÈÞÆî¤òÁê¼ê¤ËÁ¯Îõ¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÍâÇ¯£´·î¤Î¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤Ç¤âºÆ¤ÓÍÕ·î¤ÈÁÈ¤ß¡¢ÎÓ²¼»íÈþ¡õÅ·ºé¸÷Í³¤ÈÂÐÀï¡£¿Ê²½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯£¸·î¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¼Õºá¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï£²£²Ç¯£±£°·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£