Í¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤µ¤È¤ë¤È·ëº§¤·¤¿¤Ï¤ë¤³¡£¤·¤«¤·¤Ï¤ë¤³¤ÎÇ¥¿±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤È¤ë¤Ï¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ºµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤ë¤³¤Ë¤Ï¡¢ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤ºÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Ç÷¤ê¡¢2¿ÍÌÜ¤Î½Ð»º¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤·¤í¡×¤È¡¢¿ì¤Ã¤ÆË½¸À¤òÅÇ¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¥â¥é¥Ï¥é²½¡£
¤½¤ó¤ÊÉã¿Æ¤Î»Ñ¤ÈÊì¿Æ¤ÎÎÞ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿Ä¹ÃË¡¦¤Ê¤Ä¡£¤½¤ÎÀäË¾¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡£ÃíÌÜ¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Þ¤ë¤¿ ¤ª¤«¤áÃø¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤Þ¤ë¤¿ ¤ª¤«¤á¡¿¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù