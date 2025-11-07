¡ÚÀ®¾ëÀÐ°æ¡¦¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¦¡ª¥Á¡¼¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¥°¥ë¥á¡õ¤ª¤Ä¤Þ¤ß6Áª¡ÖÎ©Åß¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¥ï¥¤¥ó¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤â¤¦¢ö
✓Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤ª¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡ª
Îñ¤Î¾å¤ÇÅß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈÎ©Åß¡É¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¡×¤Ç¤Ï¡ÈÎ©Åß¡É¤ò¡ÖLit¡Ê¾È¤é¤¹¡ËTo¡ÊÅß¡Ë¡×¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¡¢ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯Åß¤Ø¸þ¤«¤¦¿©Âî¤òºÌ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡ÖÎ©Åß¥Õ¥§¥¢¡Á¥Á¡¼¥º¤È¥ï¥¤¥ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Åß»ÙÅÙ¡Á¡×¤ò2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£
¾¯¤·´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥º¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¥ï¥¤¥ó¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¤ä¥ï¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ï²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¡×¤Ç¤Ï¼«¼Ò¤ÎÍ¢ÆþÀìÌç»Ò²ñ¼Ò¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃæ´Ö¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¡¢ÂçÎÌÄ´Ã£¤·¤¿¥Á¡¼¥º¤ò¼«¼Ò¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê²Ã¹©¤·¤¿¤ê¤ÈÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¡×¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¡¼¥º¤È¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½ÁÚºÚ¤òÃæ¿´¤Ë¼Â¿©¡õ¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
✓¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ ¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤È¥Ô¡¼¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¡õ¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¿¤Þ¤ê¾ßÌýÄÒ¡×
¤Þ¤º¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç²Ã¹©¡¦À½Â¤¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ ¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤È¥Ô¡¼¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×539±ß¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥¯¥ë¥ß¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤Î¤»¤¿°ìÉÊ¡£
¥Ô¡¼¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç·Ú¤¯¥í¡¼¥¹¥È¡£¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤É÷Ì£¤È¹á¤ê¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥À¡¼¥¯¡Ê¥í¥Ð¥¹¥È¥Æ¥¤¥¹¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ïÎà¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ä»ÀÌ£¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥³¥¯¤È¹á¤Ð¤·¤µ¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¿¤Þ¤ê¾ßÌýÄÒ¡×539±ß¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤È¤È¤í¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«²ÈÀ½¤Î¥¿¥ì¤Ë¡¢¾¯¤·¸Ç¤á¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤â¤Î¡£
¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¾ßÌý¤Î¹á¤ê¤È¤¦¤ÞÌ£¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÁÇºà¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª ³ïÀá¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÎÌ¤äÂç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ ¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤È¥Ô¡¼¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥ï¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»ºÀÖ¥ï¥¤¥ó¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼Q ¥Ì¡¼¥ô¥©2025¡ÊÎ©Åß¥Ì¡¼¥ô¥©¡Ë¡×750ml¡¦1859±ß¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡£
¥Ö¥É¥¦¤ÏÎÏ¶¯¤¤É÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î¥·¥é¡¼¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Ì¼Â¤ßË¤«¤Ê¥°¥ë¥Ê¥Ã¥·¥å¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î»ÀÌ£¤È¡¢¿·¼ò¤é¤·¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¿¤Þ¤ê¾ßÌýÄÒ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¿É¸ý¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Ö¥ô¡¼¥ô ¥¢¥ó¥ê ¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡×750ml¡¦2079±ß¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤ÈÆ±¤¸ÉÓÆâÆó¼¡È¯¹Ú¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¥¥áºÙ¤ä¤«¤ÊË¢Î©¤Á¤È¡¢9¥«·î¤ÎÉÓÆâ½ÏÀ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëË¤«¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î»ÀÌ£¤¬¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î»ÀÌ£¤ä¤¦¤ÞÌ£¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
✓¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¤È¥Ð¥¸¥ë¤Î¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡×
¼¡¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«²ÈÀ½ÁÚºÚ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¤È¥Ð¥¸¥ë¤Î¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥Ñ¥¹¥¿¡×647 ±ß¡£
¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¥Ð¥¸¥ë¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¤ä¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¥Î¤ÎÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¥Î¤¬Æþ¤Ã¤¿±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¸¥ë¤È¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤òÊ´ºÕ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¼«²ÈÀ½¤Î¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¡¢¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¡¢¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¡¢ÍÈ¤²¤¿¥Ð¥¸¥ë¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¤ò¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤ËÍí¤á¤ë¿©¤ÙÊý¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Î»ÀÌ£¤È¡¢¥ê¥³¥Ã¥¿¥Á¡¼¥º¤Î¥ß¥ë¥¯¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¯Ì£¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤Î¤Ó¤ä¤«¤Ê»À¤¬¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼Q ¥Ì¡¼¥ô¥© 2025¡ÊÎ©Åß¥Ì¡¼¥ô¥©¡Ë¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
✓¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ 3¼ï¥Á¡¼¥º¤ÈµíÆù¥é¥°¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¥Ý¥Æ¥È¥°¥é¥¿¥ó¡×¡¡
Â³¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ 3¼ï¥Á¡¼¥º¤ÈµíÆù¥é¥°¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¥Ý¥Æ¥È¥°¥é¥¿¥ó¡×647±ß¡£
¹ñ»º¥¿¥Þ¥Í¥®¤äµíÆý¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¤òÍø¤«¤»¤¿¥°¥é¥¿¥ó¥½¡¼¥¹¤È¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤òÍí¤á¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é3»þ´Ö°Ê¾å¼Ñ¹þ¤ó¤Àµí¥Û¥ÛÆù¤ÈÌîºÚ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥°¡¼¥½¡¼¥¹¤È3¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ï¡¢°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÈé¤È¼Â¤Î´Ö¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¤ÇÀ¸¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¾ø¤·¤¢¤²¤Æ¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤ÇÈé¤òÇí¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¡×¤Î¿Íµ¤ÁÚºÚ¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç»¸ü¤Ê¥é¥°¡¼¥½¡¼¥¹¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¢¥´¡¼¥À¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¥Î¤Î3¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤Ç¡¢¤¦¤ÞÌ£¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Ç®¡¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¤¦¤ÞÌ£¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥°¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë3¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ª
¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¤ÎÆùÎÁÍý¤Î¥µ¥¤¥É¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£
¿©Âî¤ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ 3¼ï¥Á¡¼¥º¤ÈµíÆù¥é¥°¡¼¥½¡¼¥¹¤Î¥Ý¥Æ¥È¥°¥é¥¿¥ó¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥ï¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼Q ¥Ì¡¼¥ô¥© ¥×¥ì¥ß¥¢¥à 2025¡×750ml¡¦2189±ß¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼Q ¥Ì¡¼¥ô¥©2025¡ÊÎ©Åß¥Ì¡¼¥ô¥©¡Ë¡×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¾úÃÏ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥ô¥§¥¤¥ë¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥·¥é¡¼¥º¡¢¥Ñ¥Ã¥µ¥¦¥§¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Î¥·¥é¡¼¥º¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Å½Ì´¶¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê½Â¤ß¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê»ÀÌ£¤¬Ä´ÏÂ¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¡¢¤¦¤ÞÌ£¤ÎÇ»¤¤¥é¥°¡¼¥½¡¼¥¹¤ä¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥é¥¿¥ó¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
✓¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ Ç»¸ü¥Ù¥¤¥¯¥É¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×
¼¡¤Ë¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥Õ¥§¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ Ç»¸ü¥Ù¥¤¥¯¥É¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×604±ß¤Ï¡¢3ÁØ¹½Â¤¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£
°ìÈÖ²¼¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤ä¤µ¤·¤¤É÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Î±ö¥Ð¥Ë¥é¥¯¥Ã¥¡¼¡£
ÆóÁØÌÜ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò50%°Ê¾åÇÛ¹ç¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥À¸ÃÏ¡£
¤½¤·¤Æ°ìÈÖ¾å¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¤·¤Ã¤È¤ê¥Û¥í¥Û¥í¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥·¥å¥È¥í¥¤¥¼¥ë¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆóÁØÌÜ¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥À¸ÃÏ¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ë¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥é¥à¼ò¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È»ÀÌ£¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¤ÎÇ»¸ü¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤È¡¢3ÁØ¹½Â¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
✓¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ Ìµ²Ö²Ì¤È¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ Ìµ²Ö²Ì¤È¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×647±ß¡£
¹¥¤¤«·ù¤¤¤«¡¢ ¹¥¤ß¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¤Û¤É±ü¿¼¤¯¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¦¥Á¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ð¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î±ö¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¥¤¥Á¥¸¥¯¤òÊÂ¤Ù¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤äÍñ¡¢½ãÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤Î¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥À¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢ºÕ¤¤¤¿¥¯¥ë¥ß¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¡£
¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¤Î±öÌ£¤È¾å¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£
¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î¿©´¶¤ä¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤È¤·¤¿¥¯¥ë¥ß¤Î¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¥¯¥»¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Á¡¼¥º¤Ï¶ì¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÅÙ¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÎ©Åß¥Õ¥§¥¢¡Á¥Á¡¼¥º¤È¥ï¥¤¥ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Åß»ÙÅÙ¡Á¡×¤Ç2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¾¦ÉÊ6ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ ¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¡¼¥ºÀ½ÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤òÇã¤ª¤¦¤«¤¤Ã¤ÈÇº¤à¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¥±¡¼¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¥¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤É¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¹ç¤¦¤«¤Ê¤É¤¬´Ê·é¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¥ï¥¤¥óÁª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
½©¤«¤éÅß¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤Îµ¨Àá¡£¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¡×¤Î¥Á¡¼¥º¤È¥ï¥¤¥ó¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¡ª Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
YUKO
