切る技術が、混ぜる力へ。ゾーリンゲン発、ツヴィリングのブレンダー【ツヴィリング】のミキサーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
1台で8役、ボタンひとつ。なめらかさも、手軽さも、極めた一台【ツヴィリング】のミキサーがAmazonに登場!
ツヴィリングのミキサーは、ドイツ・ゾーリンゲンで職人が数年かけて開発した特殊形状のステンレス製ブレードを搭載しており、刃物づくりの技術を活かし、頑丈さと切れ味の良さを両立。方向の異なる4枚刃のクロスブレードが食材を上下に対流させ、小さな食材もムラなくなめらかに仕上げる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
スムージー、カクテル、アイスクラッシュ、クリーニングの4種の自動モードを搭載し、ボタンひとつで簡単に調理が完了。パルスモードと12段階の変速モードにより、混ぜる・刻む・する・おろす・つぶす・挽く・砕く・泡立てるの8役をこなす。
1.4リットルのトライタン製ジャーは、軽くて丈夫で割れにくく、ガラスのような透明感を持つ。ユニークな波型の底面が食材を浮き上がらせて対流を促し、大容量でもしっかり撹拌できる。タンパーを使えば冷凍フルーツや葉物野菜も均一に攪拌可能。
ミラノ生まれのデザインは、世界的デザイナーのマテオ・トゥンとアントニオ・ロドリゲスによるもの。機能美とミニマルな造形が融合し、キッチンに映える存在感を放つアイテムだ。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
