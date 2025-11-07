【星野リゾート】大切な人への願いを紡ぐイベント「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」が11月30日から開催
大正時代からの歴史をもつ軽井沢高原教会は、2025年11月30日(日)〜12月25日(木)に、クリスマスイベント「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」を開催する。
【写真】教会へ続く道「星明かりのプロムナード」
本イベントでは、夜空の星と教会の森に広がる無数のランタンキャンドルが幻想的な空間を演出。2025年のテーマは「願う」とし、星に願いを込める「Wishing tree」が新たに登場するほか、大切な人へのメッセージをつづる「Message of wishes」、幸せを願う歌を届ける「Harmony of wishes」といった新コンテンツを提供。クリスマスシーズンに、大切な人との絆を深められる特別な体験ができる。
■背景
大正時代より開かれた教会の精神を大切にしている軽井沢高原教会は、誰にでも親しまれ、気軽に教会へ来てもらえるよう、年間を通して見学の受け入れや礼拝、催しを行っている。なかでもキリストの生誕を祝うクリスマスには、多くの人と楽しく過ごせるイベントを開催したいと考えて本イベントを企画。
冬の軽井沢は、空気が澄み渡り、星空が特に美しく輝く。星とクリスマスには深い関係性があることから、軽井沢高原教会で、星をモチーフにしたクリスマスイベント「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」を開催することにした。
■星に願いを「Wishing tree」登場
毎年12月25日から数えて4週間前の日曜から12月24日までの期間は、イエス・キリストの生誕を待ち望む大切な期間としてアドベントと呼ばれる。このアドベントと12月25日(木)に、軽井沢高原教会の森はあふれるほどの光に包まれる。夜空には輝く星、教会の森にはその星が舞い降りたかのように灯るランタンキャンドル。さらに、教会前には天頂に星を掲げた6メートルのクリスマスツリーがたたずむ。
2025年のテーマ「願う」を象徴した「Wishing tree」が星降る森に登場。いくつものガラス球が螺旋(らせん)を描きながら空へと登り、その中央には、光の柱が真っすぐに伸びている。ガラス球は、来場者の「大切な人の幸せを願う」思いを表現し、光の柱がその願いを星に届けるイメージ。「Wishing tree」は、星に込めたその願いが大切な人へ届くことを祈って設置されている。
■隣にいる大切な人の幸せを願うメッセージをお互いに贈り合う「Message of wishes」
「Message of wishes」は、軽井沢高原教会を訪れた人たちが、大切な人へ感謝や幸せを願う気持ちを伝えるためのコンテンツ。教会オリジナルのレターセットを使用し、日ごろ伝えきれない思いをメッセージに込めることができる。メッセージは、星降る森に設けられた特別な場所で、互いに贈り合える。
日時：毎日／19時30分〜21時30分
手紙を書く場所：牧師館
手紙を交換する場所：星降る森の特別な場所
■幸せを願う気持ちを込めて歌う「Harmony of wishes」
日曜と12月24日(水)・25日(木)は、星空の下、音楽を通して大切な人の幸せを願う「Harmony of wishes」が行われる。そのなかの1曲、「Happy Xmas」(John Lennon＆Yoko Ono)は、「大切な人が幸せでありますように」という願いとともに、平和な世界を願うメッセージが込められた楽曲。星降る森に、あたたかな歌声が響く。
日時：日曜、12月24日(水)・25日(木)／19時35分〜、20時40分〜(各回15分)
場所：星降る森の「あずまや」(屋外)
また、月〜土(12月24日・25日を除く)は、教会内にてハープやバイオリンなどの生演奏を日替わりで実施。演奏時間はあえて決めず、当日のお楽しみとなっている。
■牧師の講話と賛美歌でクリスマスを祝う「クリスマス礼拝」
日曜と12月24日(水)・25日(木)は、教会内で「クリスマス礼拝」が行われる。2025年のテーマ「願う」に合わせた牧師による講話と賛美歌を通じて、クリスマスを祝う。初めての人も気軽に参加できる。
日時：日曜、12月24日(水)・25日(木)／20時5分〜(20分)
場所：軽井沢高原教会内
定員：80人(イベント予約者の中から抽選)
※12月24日(水)は公式サイトでライブ配信あり
【期間中の主なコンテンツ】
・Message of wishes ：毎日／19時30分〜21時30分
・Harmony of wishes：日曜、12月24日(水)・25日(木)／19時35分〜、20時40分〜(各回15分)
・生演奏：月〜土(12月24日・25日を除く)／時間は不規則
・ランタン散策 ：毎日／19時30分〜21時30分
・クリスマス礼拝 ：日曜、12月24日(水)・25日(木)／20時5分〜(20分)
※12月24日(水)は公式サイトでライブ配信を予定
・インスタライブ配信：12月25日(木)／18時30分〜(10分)
■「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」概要
期間：2025年11月30日(日)〜12月25日(木)(一部日程、抽選予約制)
時間：19時30分〜21時30分
抽選予約制導入日の申し込み方法：公式サイトから申し込み。受け付けは10月31日(金)13時開始予定。
予約不要日：現地でのスムーズな案内のため、公式サイトから来場者情報の事前登録を実施
■「軽井沢高原教会」について
豊かな自然のなかにたたずむ1921年(大正10年)からの歴史ある教会。北原白秋や島崎藤村ら多くの文化人が集った「芸術自由教育講習会」が教会の原点で、誰にでも開かれた教会の精神は今もなお受け継がれている。教会の見学受け入れをはじめ、毎週日曜に行われる「日曜礼拝」や、夏・クリスマスのイベントには全国から多くの人たちが集う。
所在地：長野県軽井沢町星野
電話：0267-45-3333
見学：10時〜17時(挙式時を除く)
アクセス：JR北陸新幹線 軽井沢駅から車で約15分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
