テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は７日、阪神タイガース外野手で２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さんの人生の軌跡を描いた映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）が今月２８日に公開されることを特集した。

慎太郎さん役を演じたのは新人俳優の松谷鷹也。番組ではバックホームシーンのため４年間、野球に打ち込んだ秘話を紹介した。

番組は秋山監督を取材。バックホームシーンについて「どうしても生身のプレーでやりたい。そうでないと横田さんの野球にかけた情熱とか思いとか伝わらない」と明かし「まして鷹也は野球をずっとやっていて（身長）１８５センチです。横田さんは１８７センチなんでほとんど同じような…双子のようだなと思って」と打ち明けた。

秋山監督が松谷に求めたのは、横田さんと同じように努力を重ね、自分の力で奇跡と呼ばれたバックホームを投げきること。ＣＧなどでそっくりに再現しても横田さんの思いは伝わらないと考えたという。

元巨人投手・松谷竜二郎氏を父に持つ松谷は、プロ野球選手を目指し大学まで野球に打ち込んだが肩を負傷し断念。松谷は横田さんと同じ左投げ左打ち。同じように父がプロ野球選手と重なる経歴があった。

ただ、肩を痛めていたため横田さんのような送球をすることは無理だった。それを４年間かけて野球と向き合い、バックホームシーンに挑んだことを番組は伝えていた。