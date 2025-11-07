女性社員の“ちゃん”呼びセクハラ認定で戦々恐々？男性社員の声「職場でセクハラのOK／NGの表をつくってほしい」
佐川急便の元従業員女性が自身の名前を「ちゃん」付けで呼び、「かわいい」「体形良いよね」などの発言をした同僚男性に対し、セクハラだとして約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が出た。10月23日、東京地裁はその行為をセクハラと認定。22万円の慰謝料の支払いを命じた。
このニュースを見てSNSでは様々な意見が飛び交っている。
◆女性と話すのが怖くなってしまった…
「一体、男性陣はどうしたらいいのか……」と悩ましい顔で話してくれたのは、笹本大輝さん（38歳・仮名）だ。
彼は冒頭のセクハラのニュースを見てから、女性たちと話すのが「怖くなった」という。
「後輩や同期でノリがいい子には“ちゃん”呼びをすることもありましたし、髪型を変えたことに気が付いたり、太った時は言わないけど、痩せた時は褒めたりしていました。でも、このニュースを見てから、“これが本当は嫌がられていたらやばい”と思って」
笹本さんは既婚者で子供もいる。こういったコミュニケーションの一環の発言でも、セクハラとして慰謝料でも請求されてしまったら「とんでもない」と真顔だ。
「普通だと思っていた発言がセクハラ認定されて、さらに裁判になったら離婚問題に発展しますよ。そこから子供の親権を取られて養育費を払って子供に会えないなんてことになったら、本当に困ります」
◆女性陣から「怒っているんですか？」と不満の声
自身を「ノリはいいけどビビり」だという笹本さんが、最悪の事態に陥らないために取った行動とは--？
「苗字で呼ぶ、後輩でも敬語、最低限の会話しかしない。この3点です。その場でニコニコしていても後で『実は嫌だった』なんて言われたらたまったもんじゃないですからね」
だが、こういった対応に女性陣からは不満の声が出てしまったんだとか。
「急に人が変わったみたいで『怒っているんですか？』というクレームが来ました（苦笑）。確かにね……とは思いますが、マジで僕は怖いんです！
職場でセクハラのOK/NGの表をつくってほしい。明確なものがなければ、安心して話せません！」
◆同じ会社で働く親友の妹のことも「ちゃん呼びはだめ！」と注意される
埼玉県在住の野原雄介さん（32歳・仮名）は、つい先日ちゃん呼び問題で上司に呼び出されたと苦笑する。
「会社の他の部署に親友の妹がいるから、昔からの癖で『ちゃん』呼びするじゃないですか？ そしたら上司から『お前ニュース見たのか？ ちゃん呼びは良くないし、馴れ馴れしすぎないか？』と言われたんです」
野原さんは笑って「親友の妹で小さい時から知っている子ですよ！」と返答したが、それでも上司は「社内ではきちんと『さん』で呼ぶべきだよ」と折れなかったようだ。
「同じ部署のただの後輩や同期ならセクハラになるかもしれませんが、親友の妹ですよ？ 別にどうしても、ちゃんで呼びたいわけじゃないからいいけど、大袈裟すぎないかなって」
上司は「お前が良くても気にする人もいるかもしれないから」と頑なだったんだとか。
「上司はもう50代だから定年までは安定して働いていたいから、とにかく波風を立てて欲しくないようで……気持ちはわかりますけど」
◆もう社内の女性とは喋らないほうがいい
野原さんが「いろいろ面倒くさいですね」というと、上司は「究極、もう女性社員とは何も話さないほうがいいかもな」と力無く笑っていたようだ。
「普段は気をつけられても部署の飲み会とかお酒が入ったら、ハメを外してしまう人も出てくるだろうから『飲み会も男女別にしてほしい』と言っていました」
笹本さんは親友の妹を“さん”呼びに変えて、「何？ 急に気持ちわる！」と笑われてしまったようだ。
筆者（吉沢さりぃ）は女性だが、“男性は生きにくそうだな”と少し同情してしまった。同時に、年下男性に馴れ馴れしく「イケメン！」とかいうのは控えようと思った。明日は我が身……！
＜取材・文／吉沢さりぃ＞
【吉沢さりぃ】
ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』（イースト・プレス）、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』（ともに彩図社）などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X（旧Twitter）：@sally_y0720
このニュースを見てSNSでは様々な意見が飛び交っている。
◆女性と話すのが怖くなってしまった…
「一体、男性陣はどうしたらいいのか……」と悩ましい顔で話してくれたのは、笹本大輝さん（38歳・仮名）だ。
彼は冒頭のセクハラのニュースを見てから、女性たちと話すのが「怖くなった」という。
「後輩や同期でノリがいい子には“ちゃん”呼びをすることもありましたし、髪型を変えたことに気が付いたり、太った時は言わないけど、痩せた時は褒めたりしていました。でも、このニュースを見てから、“これが本当は嫌がられていたらやばい”と思って」
笹本さんは既婚者で子供もいる。こういったコミュニケーションの一環の発言でも、セクハラとして慰謝料でも請求されてしまったら「とんでもない」と真顔だ。
「普通だと思っていた発言がセクハラ認定されて、さらに裁判になったら離婚問題に発展しますよ。そこから子供の親権を取られて養育費を払って子供に会えないなんてことになったら、本当に困ります」
◆女性陣から「怒っているんですか？」と不満の声
自身を「ノリはいいけどビビり」だという笹本さんが、最悪の事態に陥らないために取った行動とは--？
「苗字で呼ぶ、後輩でも敬語、最低限の会話しかしない。この3点です。その場でニコニコしていても後で『実は嫌だった』なんて言われたらたまったもんじゃないですからね」
だが、こういった対応に女性陣からは不満の声が出てしまったんだとか。
「急に人が変わったみたいで『怒っているんですか？』というクレームが来ました（苦笑）。確かにね……とは思いますが、マジで僕は怖いんです！
◆同じ会社で働く親友の妹のことも「ちゃん呼びはだめ！」と注意される
埼玉県在住の野原雄介さん（32歳・仮名）は、つい先日ちゃん呼び問題で上司に呼び出されたと苦笑する。
「会社の他の部署に親友の妹がいるから、昔からの癖で『ちゃん』呼びするじゃないですか？ そしたら上司から『お前ニュース見たのか？ ちゃん呼びは良くないし、馴れ馴れしすぎないか？』と言われたんです」
野原さんは笑って「親友の妹で小さい時から知っている子ですよ！」と返答したが、それでも上司は「社内ではきちんと『さん』で呼ぶべきだよ」と折れなかったようだ。
「同じ部署のただの後輩や同期ならセクハラになるかもしれませんが、親友の妹ですよ？ 別にどうしても、ちゃんで呼びたいわけじゃないからいいけど、大袈裟すぎないかなって」
上司は「お前が良くても気にする人もいるかもしれないから」と頑なだったんだとか。
「上司はもう50代だから定年までは安定して働いていたいから、とにかく波風を立てて欲しくないようで……気持ちはわかりますけど」
◆もう社内の女性とは喋らないほうがいい
野原さんが「いろいろ面倒くさいですね」というと、上司は「究極、もう女性社員とは何も話さないほうがいいかもな」と力無く笑っていたようだ。
「普段は気をつけられても部署の飲み会とかお酒が入ったら、ハメを外してしまう人も出てくるだろうから『飲み会も男女別にしてほしい』と言っていました」
笹本さんは親友の妹を“さん”呼びに変えて、「何？ 急に気持ちわる！」と笑われてしまったようだ。
筆者（吉沢さりぃ）は女性だが、“男性は生きにくそうだな”と少し同情してしまった。同時に、年下男性に馴れ馴れしく「イケメン！」とかいうのは控えようと思った。明日は我が身……！
＜取材・文／吉沢さりぃ＞
【吉沢さりぃ】
ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』（イースト・プレス）、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』（ともに彩図社）などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X（旧Twitter）：@sally_y0720