財部真一「文科省の“親が成績にこだわらないのは問題”発言こそ最大の問題だ！」

動画「えっ！？これが本当に「大きな問題」なのか？親が子供の成績にこだわらくなった本当の理由を理解してほしい。。。でないとますます格差が広がる」で、教育リアリストの財部真一氏が、自身のYouTubeチャンネルを通じて、文部科学省の“成績にこだわらない親が増加していることは大きな問題”という趣旨の発言に鋭く異議を唱えた。財部氏は、「この大きな問題だと思っているって発言こそが大きな問題だと感じたんですね」と、自身のショックや危機感をあらわにした上で、現場目線から教育の現状と問題点を語った。



発端となったのは2024年度全国学力学習状況調査をめぐるヤフー記事。財部氏は“良い成績にこだわらない保護者が増えたこと”について、文科省が否定的に捉えていることに違和感を呈した。「文科省がこんな考え方だから、苦しむ親が増える、苦しむ子供たちが増える、先生の成り手が減っていく。全ての問題の原型を感じた」と言及。その背景には、学力格差の拡大や、親がいくら支援しても報われない現実が横たわっているとし、「今や通塾率も上昇し、塾に行かない子を見つける方が珍しい時代」と現場の変化を伝えた。



さらに財部氏は、「努力しても成績で報われにくい現代で、学校生活を楽しんでいればそれで良いと親が感じるのは自然なこと」「自分の子供が勉強漬けで塞ぎ込むより、学校で生き生き過ごす方が、将来的には良いと本能的に親は気づいている」と、親世代の変化を肯定的に分析。また現在の教育現場が“ハイパーメリトクラシー”--テストの点数だけでなくコミュニケーションや独創力など非認知能力まで求められる超能力主義の時代--に突入したことで、ますます「成績中心主義では追いつけない時代」になりつつあると主張した。「AI時代には非認知能力、人間力が問われる。成績至上主義にこだわるより、子供の“学校を楽しむ力”こそ未来に必要」と警鐘を鳴らした。



では、親は成績とどう付き合えばいいのか？財部氏は「アンナ・カレーニナの法則」を紹介し、“親の基準や社会の基準に合わせて子供を評価するのではなく、その子が持つ資質やできている部分を認めることが重要”と説く。「欠けている条件ばかり見れば、子も親も苦しくなる。20点でも取れているなら、その20点分の努力や良さに目を向けて一緒に考えるべき」とアドバイスした。



動画の最後には「文科省に騙されないでください、と言ったら言い過ぎでしょうか」とユーモラスに締めつつ、「学校の成績よりも、学校を楽しめている子供たちの姿にこだわる親で全然いい。ぜひ、みなさんの意見を聞かせてください」と視聴者との対話を呼びかけた。今後も教育現場のリアルな意見を発信する財部氏に注目したい。