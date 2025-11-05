この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された動画「【ケースにマイク内蔵】スーパーマイクってなんだ！『Nothing ear(3)』をレビューします。高音質名上位モデルです」にて、IT・ビジネス書作家・戸田覚氏が最新ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear 3」の実機レビューに挑戦。洗練されたデザインや話題の新機能“スーパーマイク”など、多角的にその魅力と課題を語った。



冒頭、戸田氏は「非常にですね、かっこいいですよね。この部分がアルミかな?金属なんですよ。めちゃくちゃ高級感があります」と、ケースや本体の素材感・デザイン性を絶賛。一方で、「やっぱり金属ボディなので、仕方ないとは思いますけれども、一般的なイヤホンよりは若干重いかな」と、実用面も冷静に検証した。



また、Nothing Ear 3最大の特徴となる“スーパーマイク”については、「これはもうレビューせずにはいられませんね」と期待をにじませながら、「スーパーマイク使うと、騒音ほぼ消えてますよね。周りがうるさい時でも、ボタンを押せばいいわけですよ。便利ですよね」と、そのAIノイズキャンセル機能の有効性を体感。「ダブルクリックで録音できるようにして、会議とか録音してもいいと思います」と多用途な可能性を語る一方、「イヤホン使ってないと使えないんで、ちょっと用途選ぶかなという気はしました」と冷静な視点も忘れなかった。



気になる音質評価については「非常に音いいですね。文句なしだと思います。ただね、大迫力という感じではない」「ノイキャンはまあ、いい方の普通。なかなかいい感じですね」と正直な感想を述べた上で、「質感の良さ、スーパーマイクに魅力を感じている人にはおすすめ」と、購入層への指針も示した。



一方で、「僕がちょっとネックだなと思ってるんですけれども、価格が25,800円なんですよ。AirPodsと同じくらいじゃないですか」と、主要他社との価格比較にも言及。「Nothingは手頃な価格で、デザインも美しい、性能も良いものをリリースしているメーカーという印象が僕にはありますが、今回はちょっと高いかなというのが僕の懸念事項でございます」と、Nothingブランドらしさとの差異にも言及した。「この値段だったら、スーパーマイクでAIが利用できて、議事録まで作れちゃうくらいまでいってくれたら、ワンストップでまた魅力があると思うんですが」とさらなる機能向上もリクエストした。



動画の締めくくりでは「今回はNothing Ear 3レビューしました。いかがでしたでしょうか。音質は上々でした。ノイキャンはまあ、いい方の普通。ケースの質感とか最高でした。僕は58点つけたいと思います」と結んだ。