東計電算<4746.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を６０億７４００万円から６１億５４００万円（前期比１０．４％増）へ、純利益を４８億３００万円から５０億６８００万円（同１２．７％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６２円５０銭から７８円５０銭（年１４１円）へ引き上げた。



受注状況や研修予定を見直した結果、売上高は２０９億６２００万円から２０４億６２００万円（同４．２％増）へ下方修正したが、人件費や経費の見直しに加えて、継続取引の拡大などを織り込んだことで利益を上方修正した。



なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高１５６億８００万円（前年同期比７．５％増）、営業利益４６億６５００万円（同１４．０％増）、純利益３７億７７００万円（同１７．２％増）だった。システム運用業務が堅調に推移した情報処理・ソフトウェア開発業務が牽引役となった。



