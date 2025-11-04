ＮＴＮが反発、２６年３月期業績予想を上方修正し未定としていた配当予想は前期と同じ１１円へ

ＮＴＮ<6472.T>が反発し年初来高値を更新している。１０月３１日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を７９００億円から８０５０億円（前期比２．５％減）へ、営業利益を２４０億円から２６０億円（同１３．２％増）へ、最終損益を６０億円の赤字から４０億円の赤字（前期２３８億１００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。第３四半期以降の為替レートの見直しや米国の通商政策の影響などを考慮したという。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高４０２２億５６００万円（前年同期比２．８％減）、営業利益１２８億６５００万円（同２９．３％増）、最終利益３１億円（前年同期２１億２５００万円の赤字）だった。売価転嫁や変動費及び固定費の削減などが利益を押し上げた。なお、未定としていた配当予想は中間・期末各５円５０銭の年１１円（前期１１円）とするとあわせて発表した。



出所：MINKABU PRESS