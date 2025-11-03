¥¸¥§¥·ー¤È¿ùËÜÅ¯ÂÀ¤¬´é¤ò´ó¤»¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÈÄ¹¤È¼ãÆ¬¤À¡ª¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Êµ÷Î¥´¶¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£¿ùËÜ¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥¸¥§¥·ー¤Ï¹õ¥Þ¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤¿»Ñ¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥·ー¤È¿ùËÜÅ¯ÂÀ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç①～②
ÇÐÍ¥¡¦¿ùËÜÅ¯ÂÀ¤¬SixTONES¥¸¥§¥·ー¤È¤Î¥ª¥Õ´¶°î¤ì¤ë¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ê2¿Í¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÖ¤¤¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¡¢¿ùËÜ¤È¥¸¥§¥·ー¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¡£
¿ùËÜ¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥¸¥§¥·ー¤Ï¹õ¥Þ¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤¿»Ñ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÏÊ¡ËÜè½»Ò¤È¥¸¥§¥·ー¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÈÄ¹¡Ê¿ùËÜ¡Ë¤È¼ãÆ¬¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Êµ÷Î¥´¶¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£