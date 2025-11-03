歌手の和田アキ子（75）が2日、司会を務めるTBSの情報番組「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）で来年3月で番組が終了することを発表した。1985年にスタートし、今年10月に40周年を迎えていた。この日の番組終盤に「自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました」と切り出し「目標にしていた40周年を迎えることができ、一番いいタイミング」と説明。「40年間、本当にありがとうございました」と視聴者、出演者、スタッフに感謝を伝えた。

番組初期は街頭からの中継やスタジオでのゲストとのトークが中心だったが、90年代から時事ネタを扱う現在の形式を確立。フリップをめくるために脚立が必要なほどの巨大パネルも特徴で、忌憚（きたん）なく世相を斬る和田が「芸能界のご意見番」と呼ばれるきっかけにもなった。

ただ近年、そのストレートな発言が批判を呼び“炎上”することもあった。「番組終了か？」との報道が流れることもあったが、日曜の看板番組としてスタイルを変えずに歴史をつないできた。「40周年スペシャル」として放送された10月5日では明石家さんま（70）がゲスト登場するなど盛り上がりを見せた。

しかし「かつては2桁を記録した世帯視聴率も最近では5％以下が多く、苦戦していたのも事実」（局関係者）。また、テレビ局は若い世代の視聴を重視することが増え、TBSも4〜59歳の視聴率を指標としている。同局関係者は「若い世代を意識した番組作りを進める狙いもあるのでは」と指摘する。もちろん「長年日曜の昼の顔を務めた」と功績を称える局員は多く、惜しむ声が上がる中での決断となった。

和田は「一回一回を大切に皆さんとともに明るく楽しくお届けしていきたいと思っています」とあいさつ。あと5カ月、最後まで駆け抜けることを誓った。