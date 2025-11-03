¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¡¡³¿Äâ¥¤¥ï¥¯¥é¤ÈÇË¶É¡ÖÉ½¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×9·î¤Ë¡Ö¡ÈÏÃ¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦LINE¤¬¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×°ËÆ£½Ó²ð¡Ê35¡Ë¤¬2ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê35¡Ë¤ÈÇË¶É¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Î´Û¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡×¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬Àê¤¤»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢Çº¤á¤ëÁêÃÌ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°ËÆ£¡£¤¹¤°¤Ë¡Ö²¶¡¢3¡Á4Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡£3¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤ä¤Ä¤Ç»î¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Çº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤·¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é»Å»ö´Ø·¸¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤³¤³ºÇ¶á»Å»öÎÌ¤ÎÁý¸º¤¬¤Ê¤¯¡¢Å¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¤ò¤·¤¿ºÝ¤ËÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤¬¡Ö¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤³¤ì¤Ë°ËÆ£¤Ï¾¯¤·ÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À¸å¤Ë¡Ö¤ï¡ÄÊÌ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¥¤¥ï¥¯¥é¤ÈÇË¶É¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥Ö¤¬¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¤È¶ÄÅ·¤·¡¢Âç¸ç¤â¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾×·â¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢9·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÂç¸ç¤µ¤ó¤È1¥«·î¤°¤é¤¤Á°¤Ë¼ýÏ¿¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÄÁ¤·¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¼¸¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤ÇÄ«7»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¡¢²È¤ËÊÖ¤Ã¤Æ»Å»ö¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ÈÏÃ¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦LINE¤¬Íè¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ÎÆü¡¢Ìë2¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¤Ï¤¤¡×¤È¶¯Ä¥¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤ê¡ÖÉ½¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Æü¤Ç½é¤á¤Æ¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤È¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï21Ç¯12·î¤«¤é¸òºÝ¡£22Ç¯²Æ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤â±£¤µ¤º¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢24Ç¯4·î¤Ë¥±¥ó¥«¤·¤Æ1½µ´ÖÇË¶É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éü±ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£