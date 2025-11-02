ほてったような血色チーク♡ とろ〜んとしたモテ表情をつくる「冬メイク術」
冬が近づくと、なんだかそわそわ、ワクワク♡ いつも以上に甘くて可愛いメイクがしたくなる。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともにメロウなピンクで染めた「ゆきん子チークメイク」を伝授。思わずほてったように魅せる血色チークで、とろ〜んとしたモテ表情をメイクして！
ゆきん子チークメイク
メロウなピンクで染めた
寒さで思わずほてったような血色チークは、目尻から下へ広げることでさらにとろ〜んとした表情に見えて、可愛さが加速。
全体のメイクもメリハリをつけず、シームレスなトーンにそろえるとやわらかい雰囲気をまとえる。
使用したコスメはこちら♡
【A】VDL チークステイン ブラッシャー 14 2,310円／エフエムジー＆ミッション
▶ミルキーなピーチにゴールドパール入りで多幸感のあるツヤほっぺに。
【B】モノ ルック アイズ S-04 4,290円／SUQQU
【C】同 L-05 4,290円／SUQQU
▶まばゆいきらめきを放つラメたっぷりのピンクとブリックブラウン。
【D】ヴィセ エッセンス プランプバーム PK881 1,650円（編集部調べ）／コーセー
▶とろけるバーム質感でみずみずしくむっちりとしたツヤをメイク。
メイク手順
How to チーク
Aをほおの中央に丸くのせたら、さらに目尻の下から先ほど入れたチークに向かってつなげるようにジグザグにブラシを動かしてなじませる。
How to アイ
Bを上下まぶたにふわっとつける。Cを上まぶたは二重幅に、下まぶたきわにはチップで細く重ねる。
How to リップ
Dを上唇を厚めに直塗り後、指で整える。
完成♡
たっぷりなピンクで甘えたちゃんなピンク♡ 多幸感あふれるお顔の完成。
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／櫻井優衣（本誌専属）
Ray編集部 エディター 佐々木麗
櫻井優衣