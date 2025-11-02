2人ともMLB在籍年数＝世界一の経験回数

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。第6戦で96球を投げながら、連投でリリーフし勝ち投手になった山本由伸投手がMVP。ポストシーズンではリリーフとして活躍した佐々木朗希投手と2人抱き合う写真が話題だ。

山本は4-4の同点に追いついた直後の9回1死一、二塁から、スネルをリリーフして登板。死球で満塁とされたものの、バックの好守もあり無失点でしのいだ。10回も無失点で終えると11回、スミスが決勝ソロ。その裏も無失点に抑えると、両手を突き上げガッツポーズした。

試合後は、グラウンドで行われた優勝セレモニーの中で、佐々木朗希投手と向き合い笑顔を浮かべる場面も。喧噪の中での貴重な1枚をMLB公式Xが投稿し、さらに「ロウキ・ササキ 1MLBシーズンで1回世界一 ヨシノブ・ヤマモト 2MLBシーズンで2回世界一」と偉業を紹介すると、日本のファンからも様々なコメントが寄せられた。

「ええ写真や号泣」

「尊すぎる2ショット泣」

「朗希 来年は由伸と共に先発で大活躍するだぞぉぉぉぉ」

「日本が誇る投手たち」

「良い写真だわ」

「山本由伸が来てからドジャース連覇だし、佐々木朗希も1年目から優勝できた！」

さらに、2人とも日本から移籍後あっという間に世界一の栄誉を手にしたことに「これマジですごいね やっぱりチーム選びは大切…」「ワールドシリーズに行けないまま現役を終えるメジャーリーガーが殆どなのに、佐々木山本のこれって異常な数字なんだよなぁ…」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）