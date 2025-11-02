テレビ朝日系で50年にわたり放送されてきた特撮ヒーロー番組『スーパー戦隊シリーズ』。現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』をもって、長年続いたシリーズが幕を下ろすことが明らかになった。半世紀に及ぶ歴史を持つ人気シリーズの終焉に、ファンの間ではショックと戸惑いの声が広がっている。

シリーズ終了の発表タイミングに疑問符

「関係者によると、今回の終了報道の背景には少子化による視聴層の変化や関連グッズ・イベント収益の減少があるといいます。日曜朝の放送枠ということもあり、もともと高視聴率を見込みにくい時間帯で、制作費とのバランスが課題になっていたようです」（テレビ誌ライター）

放送終了の報道を受け、ネット上には、《半世紀も続いていたのに…》《子どものころずっと見ていたので残念でならない》《こんなところに少子化問題の影響が》《少子化を考えると時代の流れなのかもしれないな》といった反響が寄せられている。

しかし、気になるのは“発表のタイミング”だ。今期作『ゴジュウジャー』の放送開始から半年以上が経過しての告知に、戦隊ヒーローファンからは、

《なぜ『ゴジュウジャー』放送前にシリーズ終了を発表しなかったの？》

《これだけファンがいるんだから、もっと前に発表してくれたらラストに向けて盛り上がれたのに》

といった疑問の声も少なくない。

不倫報道とクレーム問題

さらに、9月に『週刊文春』で報じられた『ゴジュウジャー』出演者の不倫問題が、シリーズ終了に影響したのではないかとの憶測も飛び交っている。

「主人公・ゴジュウウルフのスーツアクターを務めていた俳優の浅井宏輔さんと、ゴジュウユニコーンに変身する一河角乃役の今森茉耶さんの不倫関係が報じられ、“戦隊内不倫”として大きな話題に。浅井さんは既婚者で、22歳差という点も注目を集めました。なお、浅井さんは報道前の9月1日、持病の悪化を理由に番組を降板。東映は公式サイトで《長期的に役を続けることが困難な状況》と説明していましたが、報道のタイミングが重なったことで、ネット上では《本当は不倫が原因では？》といった声が上がっていました」（芸能ライター）

加えて、同番組は視聴者からのクレームも取り沙汰されており、BPO（放送倫理・番組向上機構）には番組の内容に対する懸念の声が複数寄せられている。

具体的には、残酷なセリフの使用や、静かに利用することがルールとされる図書館での暴力描写、政治家を悪役として描く表現などが問題視され、《子どもに悪影響がある》との意見が寄せられていたようだ。そのため、不倫報道やクレームが影響したのではないかという声もネット上で相次いでおり、

《出演者の不倫報道で打ち切りすべきって声があったから、そのせいで局側が終わらせたんだろう》

《『酒のツマミになる話』の放送差し替えと同じ。クレームがあればすぐに終了》

《いまは一部のクレームでなんでもかんでも終わっていく。それって局側じゃなくてスポンサーのせいじゃないか》

果たして、シリーズ終了の真相は――。