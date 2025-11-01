その違和感、ほぼ間違いなし。浮気中の男性が「無意識にすること」
彼氏の言動に違和感を抱いた時、大抵の場合は何か隠し事をされているもの。
そこで今回は、浮気中の男性が「無意識にすること」を紹介します。
全く連絡が取れなくなることがある
彼氏と全く連絡が取れなくなることが続いていませんか？
「この曜日は全然連絡が取れない」「今までは寝る前に電話していたのに、全然電話に出てくれなくなった」など、明らかに連絡が取りにくくなったり、全く連絡が取れなくなったりすることがあるなら、浮気されている可能性が高いでしょう。
あとで追求したところで「仕事で忙しくて気づかなかった」「疲れて早く寝てた」といった言い訳をされるでしょう。
わかりやすくあなたへの態度が変わる
人は何かやましい気持ちがあるとそれを隠そうという心理になるもの。
態度が一変するのは浮気の定番サインなので、彼の態度が明らかに変わった場合は注意してください。
例えば前まで優しかった彼が急に冷たくなった、あるいはその逆もあるでしょう。
彼の態度が明らかに変わったなと感じたら、彼氏の行動を監視した方が良いかもしれません。
彼氏に何か違和感を感じたら、早くその違和感を解消するために行動を起こしていきましょうね。
🌼仕事で…、寝てた…。浮気確定の「男の言動」３つ