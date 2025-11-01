NHK連続テレビ小説（朝ドラ）『あんぱん』の放送が終了して、『ばけばけ』が放送開始となって1か月が経過した。しかし、“のぶちゃんロス”が続いているのか、配信での『あんぱん』の再生回数はいまだに増えているという。

【写真】「前代未聞」爆売れしている今田美桜の“グラビア写真集”

今田美桜の写真集が“爆売れ”

そんな中、10月14日、今年のNHK『紅白裏合戦』の司会者が発表された。綾瀬はるか、有吉弘行、同局の鈴木奈穂美アナ。そして今田美桜の4人。今田が紅白の司会に抜擢されるのは、ある程度予想されたことだ。今年前期の放送でもあり、高視聴率を叩き出し、朝ドラ史に残る名作と言われているドラマのヒロインを演じたのだから、当然の流れだろう。

さらに、今の彼女はまさに“引っ張りだこ”という言葉にぴったりの活躍をしている。撮影自体はすでにクランクアップしていたが、まだ朝ドラ放送中だった9月には『東京2025世界陸上』（TBS系）の大会アンバサダーに就任。同じくアンバサダーの織田裕二と一緒にテレビ中継に出演しただけでなく、現地に出向き取材もしていた。CM出演が増えたせいもあって、テレビをつけると今田の顔を見ない日はない。

業界での今田の人気がどれほどなのかを窺い知ることができるが、巷でもその人気は爆上がりしている。それを証明しているのが、彼女が過去に出したグラビア写真集だ。

今どきのタレントは、誰でもと言っていいほどグラビア写真集を出している。今田もご多分に漏れず何冊か写真集を出しているが、2020年に発売された2冊目の写真集『ラストショット』（講談社）が、発売から5年が経過した現在、重版は10回を超え、ロングセールスを続けている。

「前代未聞ですね。人気アイドルの写真集の場合、一気に売れて短い期間で重版が続くことはありますが、5年に渡って売れ続くということはなかなかありません。また、人気のあった写真集ほど値崩れすることがあり、中古品の市場価格が元の値段の2〜3割になることもよくあります。しかし、今田さんの『ラストショット』（2640円）は今でも2000円台で取引されています。さらにすごいのは、2018年に発売されたファースト写真集『生命力』の中古も値下がりすることはなく、それどころか最近になってまた人気が出始めています」（芸能ライター）

年配者や女性も購入する今田の写真集

これもすべて『あんぱん』効果なのだろう。大手書店の社員によると、

「アイドルの写真集となると、みなさんAmazonなどネットで購入する人が多いので、直接書店に問い合わせしてくる人はほとんどいないのですが、最近は今田さんの写真集の在庫について問い合わせしてくる人がいますね。店頭でもたまにいらっしゃいますが、年配の方だったり女性だったりします」

その理由は、写真集の内容にあるという。

「アイドルの水着写真集というと、ターゲットはほとんど男性ですから、どうしても肌の露出が多くなりがちです。『ラストショット』もビキニの写真がありますが、いやらしさは微塵もありません。それどころか、どれも健康的で爽やかなイメージで、清潔感にあふれています。これは今田さんの魅力というか持ち味で、女性に好かれる要素ですね」（前出・芸能ライター）

今田のファンが老若男女を問わない理由が分かる。女性人気の高いことが今後、彼女のアドバンテージになるだろうという。

『紅白』の司会抜擢に関しては、コメント力のなさを不安視する声もあるが、

「台本がありますし、周りもベテランが顔を揃えていますから心配ないでしょう。完璧すぎるよりは“少し抜けている”くらいが、逆に面白くて視聴者も応援したくなるものです」（テレビ誌ライター）

『紅白』といえば毎年“目玉”が注目されるが、今田の人気を鑑みると、目玉に頼らなくても十分視聴率が獲れるかも!?