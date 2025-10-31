【Anua】新発売！PDRNヒアルロン酸ミスト＆洗顔で乾燥肌をケア

乾燥肌やハリ不足を感じる季節にぴったりのスキンケアアイテムが登場しました！Anuaの新製品、「PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト」と「PDRNヒアルロン酸モイスチャライジングクレンジングフォーム」は、乾燥や疲れを感じる肌にうるおいとハリを与え、肌の内側からしっとりとした美肌をサポートします。11月1日からQoo10メガポにて先行販売開始です。

PDRNヒアルロン酸ミストで乾燥知らずのうるおい肌

PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト

Anuaの「PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト」は、肌にうるおいとハリを与える「ヒアルロン酸」「コラーゲン」「PDRN」を閉じ込めた保湿ミストです。

エメラルド色のグロウオイルビーズが肌に触れると、角質層までしっかりと水分を届け、乾燥やくすみを防ぎます。

メイク前後にも使えるため、化粧ノリを良くしたり、ツヤ感をプラスして仕上がりをサポートします。

1日中うるおいを感じさせるこのミストは、これからの季節に必須アイテムになりそうです♪

PDRNヒアルロン酸モイスチャライジングクレンジングフォーム

同時に発売される「PDRNヒアルロン酸モイスチャライジングクレンジングフォーム」は、乾燥を気にせず優しく洗い上げる洗顔料です。

ラッピングヒアルロン酸が肌の水分バリアをサポートし、洗顔後もつっぱりません。濃密泡が不要な汚れをしっかりと落としながら、肌に優しく、洗顔後もしっとりした感触が続きます。

ふんわりとした泡で、肌に負担をかけずにしっかりとケアできるので、毎日のスキンケアに取り入れたいアイテムです♪

「PDRNヒアルロン酸ミスト」と「PDRNヒアルロン酸モイスチャライジングクレンジングフォーム」の2アイテムを使えば、乾燥知らずのしっとり肌が手に入ります。

洗顔で汚れを落とし、ミストでしっかり保湿することで、乾燥や肌荒れを防ぎながら、うるおいとハリを与えてくれます。

シンプルでありながら、効果的なスキンケアステップが叶うこれらのアイテム。忙しい毎日でも手軽に美肌ケアができるので、ぜひ試してみてください♪

Anuaの新アイテムで、乾燥知らずのしっとり肌を実現



Anuaから登場した新アイテム「PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト」と「PDRNヒアルロン酸モイスチャライジングクレンジングフォーム」は、乾燥やハリ不足を感じる肌にぴったりのスキンケアアイテム。

乾燥を防ぎ、うるおいを与えるこれらの製品で、秋冬の乾燥した季節にも肌をしっとりと保ち、ツヤ感をアップさせることができます。

シンプルでありながら効果的なケアが可能なこのアイテムを取り入れて♡