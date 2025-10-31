田中みな実もどハマり♪モリモリ食べられるサラダレシピ「分量適当でも美味しい」

アパレルブランド『CLANE（クラネ）』を手がける、松本恵奈さんのYouTubeチャンネルにアップされた『【田中みな実ちゃんコラボ】30の質問に答えます 最近の美容・お気に入りジュエリー・お悩み相談など…』の動画に、田中みな実さんが出演。お2人がさまざまな質問に答える中で、田中さんも絶賛する、松本さん考案のサラダレシピが紹介される場面がありました♪

動画内で、田中さんが「恵奈さんのあのサラダ、春菊の！あれめっちゃ美味しかったし、簡単でした」「作れました、家で」とコメントしたサラダのレシピがこちら！

◼︎春菊のサラダ

【材料】・春菊・ナッツ＜ドレッシング＞・ダシダ・酢・ごま油・塩

【作り方】（1）春菊を適当な大きさに切る（2）砕いたナッツを入れる（3）ドレッシングの材料を混ぜ合わせて絡めれば完成

松本さんのこだわりとして、お塩は『ろく助』のものを少量使用されているとのことでした♪

◼︎田中さんもどハマり

田中さんは「本当に美味しい！」「分量適当でも美味しいんですよ」と、目分量でも大丈夫だとコメント。

また「春菊って、そんなにモリモリ食べられるもんじゃないじゃないですか。あれだと一瞬で食べちゃう！」「あれいい！」と、どハマりしたと教えてくれました♪

■動画もチェック

動画では、松本さんと共に田中さんがさまざまな質問に回答する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね♪